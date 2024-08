Bancos Centrais divergem no caminho das taxas de juro antes da reunião de Jackson Hole, nos Estados Unidos

Os bancos centrais estarão reunidos esta semana para um dos fóruns económicos anuais mais importantes do mundo em Jackson Hole, pequena localidade no nordeste dos Estados Unidos.

Durante anos, as avaliações do Federal Reserve, do Banco Central Europeu e de uma faixa de seus pares do mundo desenvolvido foram muito parecidas. Quando o choque inicial da Covid de 2020 aconteceu, eles cortaram as taxas de juros e injetaram liquidez. E quando ficou claro que um surto subsequente de inflação não iria embora por si só, eles implementaram as campanhas de aperto mais agressivas em décadas para combatê-lo.

Mesmo há pouco mais de um ano, os chefes monetários estavam na mesma página na reunião anual do BCE em Sintra, Portugal — em ver mais trabalho a ser feito para conter a inflação. “Temos choques comuns” que “afetam a todos nós”, disse o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, na época.

Hoje, com a inflação caindo, mas permanecendo acima das metas de 2%, há mais divergência no grupo, pois as autoridades avaliam o risco de as pressões de preços permanecerem muito altas contra o perigo de levar as suas economias a uma recessão. Para os investidores, isso cria um cenário mais volátil.

Embora o BCE já tenha cortado a sua taxa de referência há mais de dois meses, o Fed ainda não puxou o gatilho. O BOE agiu em 1 de agosto, mas apenas por uma votação acirrada de 5-4 em seu painel de definição de políticas. O chefe do banco central da Austrália citou estes mês críticos de ambos os lados do debate sobre taxas, com alguns defendendo o aperto e outros pedindo o afrouxamento.

O presidente do Fed, Jerome Powell , que discursará na sexta-feira no simpósio de Jackson Hole, Wyoming, organizado pelo Fed de Kansas City, disse no mês passado que “os analistas têm sido continuamente surpreendidos”.

O tema deste ano para a conferência é “reavaliar” a eficácia da política monetária e como ela se transmite para a economia mais ampla. O encontro normalmente vê os principais bancos centrais representados em níveis seniores e ajuda a moldar as expectativas dos investidores.

Com sinais mistos na economia dos EUA — o relatório de empregos de julho foi muito mais fraco do que os economistas previram, mas as vendas no detalhe do mês tiveram desempenho superior — o julgamento sobre quando aliviar e enquanto se torna ainda mais desafiador. E isso se reflete nos mercados futuros na preparação para Jackson Hole.

Na esteira do relatório de empregos de julho, que mostrou um salto inesperado na taxa de desemprego e uma queda nas ações, os traders começaram a apostar em um corte de 50 pontos-base na reunião de setembro do Fed, se não antes. Os futuros agora sugerem que um movimento menor, de 25 pontos-base, é mais provável.

Um exemplo extremo das incertezas enfrentadas pelos banqueiros centrais nesta fase do ciclo económico surgiu na Nova Zelândia na semana passada. O Reserve Bank da Nova Zelândia (RBNZ) chocou os observadores ao cortar as taxas, após ter sinalizado três meses antes que tal passo não aconteceria até bem no ano que vem.

O episódio do RBNZ ocorreu uma semana depois que os banqueiros centrais japoneses tiveram que recalibrar rapidamente a sua mensagem.

O Banco do Japão surpreendeu alguns observadores em 31 de julho ao aumentar a sua taxa básica em 15 pontos-base e incluir orientação futura em sua declaração de política telegrafando mais aumentos por vir. Em 7 de agosto, depois que as ações caíram e o iene subiu, o BOJ enviou um forte sinal dovish ao prometer se abster de aumentos quando os mercados estivessem instáveis.

Na Europa, os banqueiros centrais estão enfrentando um dilema, com dados de preços recentes mostrando um aumento surpreendente na inflação da zona do euro para 2,6%, juntamente com indicações de que a economia está pior do que o esperado. As autoridades antecipam que a inflação atingirá a meta de 2% no final de 2025, mas sempre enfatizam um alto nível de incerteza.

A votação dividida deste mês no Comitê de Política Monetária do BOE (Bank of England) viu Bailey, o Presidente do Banco Central, em desacordo com seu próprio economista-chefe, Huw Pill , que votou contra a redução da taxa. Bailey disse após a reunião de agosto que os definidores de taxas estão incertos sobre qual dos vários cenários possíveis a economia pode tomar, e têm visões diferentes sobre a sua probabilidade.

A incerteza poderá ser a única coisa em que todos os banqueiros centrais concordam.