Banco de Exportação e Importação dos EUA promove energias renováveis em África, com Angola a acolher o maior projecto

O Banco de Exportação e Importação dos EUA disse que está a aumentar o seu foco em África e nas energias limpas, aprovando o seu maior investimento renovável no continente, enquanto o financiamento anterior de um projecto de gás em Moçambique continua em revisão.

O banco aprovou em Junho um empréstimo directo de mais de 900 milhões de dólares para duas centrais solares em Angola, um projecto de energia limpa sem precedentes para a Ex-Im que também criará milhares de empregos nos EUA, disse a presidente da agência de crédito à exportação, Reta Jo Lewis, numa entrevista em Joanesburgo na sexta-feira, à margem do fórum AGOA. Ela estava em sua quarta viagem à África Subsaariana desde que iniciou a função em fevereiro do ano passado.

“O mandato de energia renovável que vem do Congresso também coincide com o que a administração nos pediu para fazer”, e há uma ampla margem para o tamanho e tipo de investimento, disse ela à margem de uma conferência. “Ex-Im está procurando e interessado em todos os tipos de projetos, em todos os setores.”

A agência adicionou cerca de 1,6 mil milhões de dólares em empréstimos em África este ano para atingir uma exposição global de 7 mil milhões de dólares na região, segundo Lewis. O seu interesse em projectos energéticos no continente inclui uma vasta gama de investimentos, desde energia solar até gás. Ela também viajou para uma cimeira nuclear EUA-África no Gana, na semana passada, para promover empresas nacionais que exportam a tecnologia.

“Nosso objetivo é analisar projetos financiáveis”, disse Lewis. “Não pense automaticamente que um acordo é muito pequeno ou muito grande para nós.”

O Ex-Im concedeu outros empréstimos a nível mundial que foram alvo de escrutínio por estarem em descompasso com a promessa do presidente dos EUA, Joe Biden, de reduzir o apoio ao financiamento público aos combustíveis fósseis. Grupos ambientalistas criticaram o apoio da agência a uma refinaria de petróleo na Indonésia.

O credor concedeu um empréstimo de 4,7 mil milhões de dólares em 2020, durante a administração do ex-presidente Donald Trump , para assumir a maior parte do financiamento de um projecto de gás em Moçambique liderado pela TotalEnergies SE . O projeto foi interrompido no ano seguinte devido à ameaça à segurança representada por grupos terroristas no norte de Moçambique.

A Total planeia agora regressar e Moçambique espera que as agências de crédito à exportação envolvidas reafirmem os seus compromissos de empréstimo até ao final do ano.

“Nesse empréstimo específico, que foi aprovado na administração anterior, uma das coisas é que o projeto está passando pela devida diligência”, disse Lewis. “Não posso comentar sobre o cronograma, isso é muito hipotético.”