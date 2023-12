Banco Central Europeu não cede face ao risco crescente de recessão económica na zona euro

A probabilidade de uma recessão na zona do euro aumenta à medida que a atividade do setor privado vai piorando.

Os dados de sexta-feira mostraram que o índice de gerentes de compras da S&P Global (PMI-Purchasing Managers Index) contraiu pelo sétimo mês em dezembro, caindo para 47. Isso foi contra as expectativas dos economistas que previam um ligeiro aumento.

Apesar dessa fraqueza, os decisores políticos do Banco Central Europeu estiveram unidos na rejeição de rumores de reduções iminentes nas taxas de juros, que aumentaram em 450 pontos base em pouco mais de um ano para fazer face ao aumento da inflação.

Embora o crescimento dos preços ao consumidor esteja agora em queda, o presidente do Banco de França François Villeroy de Galhau e o seu homólogo estoniano Madis Muller ambos jogaram água fria nas expectativas dos investidores quanto a um corte nas taxas no primeiro semestre do próximo ano.

Essas esperanças são “um pouco otimistas” e “um pouco prematuras”, disse Muller na sexta-feira. Villeroy apelou à “confiança e paciência”, dizendo que o BCE é guiado por dados, não por um calendário.

“A indicação de uma data para o primeiro corte nas taxas de juros vai contra o princípio de dependência de dados”, observou o governador do banco central português Mário Centeno em Lisboa.

Os comentários vão ao encontro da presidente Christine Lagarde, que disse na quinta-feira que as autoridades monetárias não deveriam baixar a guarda e que os cortes nas taxas não foram discutidos “de forma alguma” na reunião de política monetária desta semana, onde a taxa de depósito foi deixada no recorde de 4%.

Ela também revelou uma perspectiva mais otimista para o último trimestre do ano do que a sugerida pelos números do PMI, apontando para um crescimento da produção de 0,1%.

Os economistas consultados pela Bloomberg não estão tão optimistas, prevendo também uma primeira recessão desde a pandemia para o bloco de 20 países no segundo semestre deste ano.

“Os números pintam um quadro desanimador, já que a economia da zona euro não apresenta quaisquer sinais distintos de recuperação”, disse o economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo Cyrus de la Rubia disse. “A probabilidade de a zona euro entrar em recessão desde o terceiro trimestre permanece notavelmente elevada.”

Essa falta de dinamismo está patente nas previsões para as duas principais economias da região. O Bundesbank disse na sexta-feira que a Alemanha irá expandir apenas 0,4% no próximo ano; um dia antes, o ofício de estatísticas da França disse que prevê que a produção permaneça estável neste trimestre e cresça apenas 0,2% nos dois primeiros trimestres de 2024.