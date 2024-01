Banco Central da Nigéria paga contratos de cambio vencidos no valor de 2 mil milhões de dólares

O banco central da Nigéria pagou cerca de 2 mil milhões de dólares do valor que devia aos credores para liquidar contratos de câmbio vencidos, reportou o jornal Thisday.

O banco central efetuou os pagamentos atrasados ao longo de três meses, e incluem 61,64 milhões de dólares para liquidar parte das responsabilidades pendentes devidas a companhias aéreas estrangeiras com operações no país, informou o jornal sediado em Lagos, citando o banco.

Funcionários do governo estimam o valor dos pagamentos futuros vencidos em cerca de 6,7 mil milhões de dólares. O jornal Thisday coloca o valor entre 7 e 10 mil milhões de dólares, sem citar fontes. O valor inclui pelo menos 744 milhões de dólares devidos a companhias aéreas estrangeiras desde março do ano passado, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo.

A incapacidade de resolver o atraso pesou sobre a naira, que perdeu mais de 50% do seu valor desde que foi autorizada a ser negociada mais livremente face ao dólar em Junho do ano passado.

O pagamento sinaliza o compromisso do banco central em saldar todas as obrigações vencidas para reduzir a pressão sobre a naira, segundo o jornal.