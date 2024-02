Banco Central da Nigéria ordena aos bancos comerciais que reduzam as exposições cambiais para conter o declínio da moeda nacional

O Banco Central da Nigéria ordenou aos bancos que limitassem a sua exposição cambial para reduzir os riscos para o sistema financeiro, na mais recente medida para melhorar a liquidez no volátil mercado cambial do país.

O limite líquido de posição aberta de ativos e passivos em moeda estrangeira “não deve exceder 20% vendidos ou 0% comprados nos fundos dos acionistas, sem serem impedidos por perdas”, disse o regulador em comunicado na quarta-feira, pedindo aos credores que cumpram os limites até 1º de fevereiro. A medida pode levar os bancos a reduzir as apostas especulativas contra a naira, de acordo com Ronak Gadhia , diretor de pesquisa de bancos subsaarianos da EFG Hermes.

A diretiva do banco central surge no meio de uma queda acentuada esta semana na taxa oficial da naira em relação ao dólar, o que a aproximou da taxa de cambio do mercado paralelo. A taxa de cambio oficial chegou mesmo a estar mais baixa que a taxa do mercado paralelo. A queda de 31% no valor foi desencadeada por uma mudança no método de fixação da sua taxa e faz parte de um esforço maior do governo desde junho para parar de gerir a taxa de câmbio e unificar os dois mercados.

No passado, grandes depreciações criaram incentivos para que os bancos nigerianos aumentassem as participações em dólares para se protegerem contra o risco de novas perdas de nairas.

O banco central disse ter “observado com preocupação o crescimento das exposições cambiais”, o que, segundo ele, tornou os bancos potencialmente vulneráveis à taxa de câmbio e outros riscos. Ele disse que os credores com dólares excedentes terão de vendê-los antes do prazo ou enfrentarão sanções.

O banco central também orientou os credores com uma cláusula de resgate antecipado em seus eurobonds a buscarem aprovação antes de exercerem a opção.

Além disso, os bancos devem ter um “stock adequado” de ativos líquidos para cobrir obrigações vencidas em moeda estrangeira e também estabelecer um “acordo de financiamento de contingência” com outras instituições financeiras.