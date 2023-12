Azerbaijão poderá duplicar as exportações de gás para a Europa, enquanto se prepara para receber a próxima Cimeira sobre o Clima em 2024

O Azerbaijão pode cumprir o seu objetivo de duplicar as exportações de gás natural para a Europa, disse o Presidente Ilham Aliyev, embora o seu país ainda não tenha garantido acordos de vendas a longo prazo, precisa de investir milhares de milhões para aumentar a produção.

Entretanto, o Azerbaijão, um país rico em petróleo e gás, foi designado para organizar a próxima Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, COP29, em 2024, depois dos Emirados Árabes Unidos terem organizado a COP28 este ano.

As exportações de gás do país Cáspio para a Europa aumentarão para 12 mil milhões de metros cúbicos (bcm) este ano, em comparação com 8 bcm em 2021, mostrando que o Azerbaijão está “a avançar com confiança em direção ao objetivo” de duplicar a oferta até 2027, disse Aliyev.

O Azerbaijão, que começou a vender gás para a Europa em 2020, concordou no ano passado com a Comissão Europeia em aumentar os seus volumes para 20 bcm nos próximos cinco anos. O país foi abordado por mais de 10 países europeus em busca de gás após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, mas as discussões foram inconclusivas, informou a Bloomberg , citando pessoas com conhecimento do assunto.

A Sérvia será o sétimo país europeu a receber gás do Azerbaijão, disse Aliyev em comentários transmitidos pela agência de notícias estatal Azartac. A empresa estatal de energia Socar concordou em Novembro em exportar até 400 milhões de metros cúbicos de gás para a Sérvia no próximo ano.

As exportações para a Bulgária crescerão para quase 1 bilhão de metros cúbicos este ano, ante 500 milhões de metros cúbicos em 2022 e 270 milhões de metros cúbicos em 2021, disse Aliyev.

Os compradores europeus estão hesitantes em comprometer-se com os combustíveis fósseis durante as próximas décadas e outras opções, como o gás natural liquefeito adicional, de fornecedores como o Qatar e os EUA, começarão a fluir nos próximos anos.

Ao contrário dos gasodutos permanentes, a maior parte das novas infraestruturas de GNL envolve terminais flutuantes, que podem ser desligados e deslocados para outro local quando a procura muda.