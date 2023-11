Autoridades ocidentais tratam com Kiev de possíveis negociações de paz com Moscou, diz NBC

Autoridades norte-americanas e europeias conversaram com o governo ucraniano sobre o que estaria incluído em possíveis negociações de paz com Rússia para acabar com a guerra, segundo uma fonte sênior e uma ex-autoridade dos EUA citadas pela emissora NBC.

A guerra na Ucrânia, agora em seu 21º mês, matou ou feriu centenas de milhares de pessoas e destruiu várias partes do país. Também gerou a pior crise das relações de Moscou com o Ocidente desde a Crise dos Mísseis Cubanos em 1962.

A NBC afirmou que as conversas incluíram linhas muito gerais do que a Ucrânia precisaria abrir mão para chegar a um acordo com a Rússia.

A Reuters não conseguiu verificar as conversas publicadas pela emissora de televisão norte-americana de maneira independente.

Questionado neste sábado sobre a reportagem da NBC, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, reafirmou sua posição de que este não era o momento de negociar com a Rússia e também negou que qualquer líder ocidental o estava pressionando a fazê-lo.

“Todos conhecem minha atitude, que coincide com a atitude da sociedade ucraniana… Hoje, ninguém está (me) pressionando (a negociar), nenhum dos líderes da União Europeia ou dos Estados Unidos”. disse em uma entrevista coletiva conjunta com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev.

Por Guy Faulconbridge