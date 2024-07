Autoridades desmentem caso de varíola do macaco no Dundo

As autoridades sanitárias na província da Lunda-Norte desmentiram esta quarta-feira, o registo de um caso positivo de varíola do macaco no Hospital David Bernardino, apelando calma às pessoas.

Em declarações à imprensa, o director do gabinete provincial da Saúde, Gimy Nhunga, fez saber que houve apenas registo de um paciente que deu entrada no referido hospital com sintomas da herpes vírus e não de varíola do macaco.

Informou que, para confirmar a doença do paciente, foram colhidas amostras e enviada a Luanda para os testes laboratoriais.

De acordo com o Ministério da Saude, Angola não registou, até ao momento, nenhum caso de Varíola do macaco e, como medida de precaução, foi reactivado o Plano Nacional de Contingência para o Controlo da doença.

O plano de contingência visa a implementação de acções de prevenção e resposta rápida de um provável surto da doença.

O plano orienta como principais medidas de vigilância e pidemiológica, a detenção precocemente, investigação e confirmação de todos os casos suspeitos, identificação dos contactos, avaliação e monitorização da propagação e evolução da epidemia, assim como a eficácia das medidas de controlo.

A Varíola do Macaco (Monkeypox) é uma zoonose viral (um vírus transmitido aos seres humanos a partir de macacos e roedores) e que se manifesta através de febre, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, íngua, erupções cutâneas generalizadas (lesões na pele).

O período de incubação da doença varia de 5 a 21 dias.

Para prevenir, as autoridades aconselham a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool, evitar a exposição directa com a carne e sangue de macaco, contactos físicos com pessoas que apresentam sintomas da doença, entre outras medidas. HD