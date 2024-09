Aumentam as preocupações com os défices fiscais do Senegal antes das eleições de Novembro

O crescimento económico mais lento do Senegal, o crescente déficit fiscal e um possível atraso no financiamento do Fundo Monetário Internacional podem obscurecer as perspectivas económicas antes das eleições parlamentares de 17 de novembro, dizem analistas.

O presidente Bassirou Diomaye Faye, com apenas cinco meses no cargo, preparou o cenário para a votação antecipada ao dissolver a Assembleia Nacional liderada pela oposição.

O planeamento eleitoral agora vai congestionar o calendário, no momento em que o país da África Ocidental se prepara para a próxima revisão do empréstimo de US$ 1,9 bilhão do FMI que ele garantiu no ano passado numa tentativa de estabilizar as finanças públicas.

Qualquer atraso no desembolso da próxima parcela do financiamento coincidiria com outros desenvolvimentos económicos nada animadores.

A previsão de crescimento deste ano foi reduzida para 6,0%, informou o FMI na sexta-feira, de uma previsão de 7,1% em junho, depois que a economia se expandiu num ritmo mais lento do que o projetado no primeiro semestre.

Essa desaceleração reflete uma atividade mais fraca nos setores de mineração, construção e agroindústria.

Analistas estão de olho na temperatura política e financeira no período que antecede a votação. As disparidades económicas foram responsáveis por pelo menos algumas das queixas que levaram as pessoas às ruas em protestos violentos em 2021 — embora não tenha havido nenhuma sugestão de agitação repetida desta vez.

A receita do governo caiu significativamente nos primeiros oito meses deste ano, acrescentou o FMI, enquanto as despesas permaneceram no caminho certo.

“Consequentemente, o déficit fiscal aumentou e, em meio a reservas de liquidez menores do que o esperado, as autoridades recorreram a empréstimos comerciais externos caros com vencimentos curtos.” declarou o FMI.

O Presidente Faye culpou a recusa do parlamento anterior em iniciar uma nova lei orçamental e a sua resistência a um plano para abolir os órgãos estatais desperdiçadores pela sua decisão de o dissolver.

Ele venceu a eleição presidencial em março com 54% dos votos, motivado pelo descontentamento entre os eleitores jovens. Mas o seu partido Pastef tinha apenas 26 cadeiras no parlamento de 165 membros, agora dissolvido.