Atrasos no alívio da dívida podem significar incumprimentos “desordenados” nos países em desenvolvimento, diz o FMI

O principal processo de reestruturação da dívida dos países de baixa renda precisa ser acelerado, caso contrário poderá haver uma série de incumprimentos “desordenadoas” da dívida soberana, disse o FMI na terça-feira.

É necessária uma compreensão mais clara do que significa tratar os credores de forma igual nos processos de reestruturação do Quadro Comum do G20, disse Daniel Leigh, que lidera a preparação do Relatório Económico Mundial do FMI.

O Quadro Comum, que foi criado em 2020 pelas principais economias do G20 em resposta à pandemia da COVID-19, tem sido criticado pelos longos atrasos e divergências.

A Zâmbia está no seu quarto ano de incumprimento, a Etiópia solicitou alívio da dívida no início de 2021 e entrou em incumprimento em dezembro de 2023 sem ele, enquanto o Gana também está a reestruturar as suas dívidas através do processo.

O FMI melhorou a sua previsão de crescimento global para 2024 em 0,2 pontos percentuais, para 3,1%, e disse que uma “aterragem suave” para a economia mundial estava à vista, à medida que a inflação começa a diminuir em todo o mundo.

As condições de financiamento estão a melhorar, mas o financiamento ainda deverá continuar caro para muitas economias emergentes, disse Leigh.

“Até que a inflação seja realmente vencida, o que realmente esperamos que aconteça em 2025, ainda veremos custos elevados de empréstimos”, disse ele.

Esperava-se que o crescimento da África Subsaariana acelerasse este ano para 3,8%, contra 3,3% em 2023. Mas a previsão para 2024 é 0,2 pontos percentuais inferiores às previsões anteriores, arrastada pelo crescimento mais fraco na África do Sul, devido à crise contínua de energia eléctrica, portuária, ferroviária. e restrições logísticas.