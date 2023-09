Atividade manufatureira na China em expansão pela primeira vez em seis meses

A actividade industrial da China regressou à expansão pela primeira vez em seis meses, somando-se aos sinais de que algumas partes da economia estão a recuperar o equilíbrio.

O índice oficial de gerentes de compra do setor industrial subiu para 50,2 este mês, de 49,7 em agosto, informou o Departamento Nacional de Estatísticas no sábado, superando as expectativas dos economistas e subindo acima do nível 50 que separa expansão de contração.

Um indicador da actividade não-industrial – que abrange os sectores dos serviços e da construção – subiu para 51,7, face aos 51 de Agosto, também acima da mediana da previsão numa sondagem da Bloomberg.

Os investidores e analistas têm procurado provas de que as recentes medidas de estímulo da China estão a reforçar uma recuperação económica que foi desafiada este ano pela fraca confiança dos consumidores e das empresas e pela crise imobiliária em curso. Juntamente com uma política monetária mais flexível , o país também registou um aumento nos empréstimos do governo local para infra-estruturas, à medida que as autoridades procuram formas de apoiar o crescimento.

“A leitura do PMI reforça nossa visão de que a economia começa a se estabilizar”, disse Raymond Yeung , economista-chefe para a Grande China do Australia & New Zealand Banking Group Ltd., por e-mail. “Um ponto positivo é a forte leitura do preço dos insumos, sugerindo que a pressão deflacionária foi pelo menos um pouco aliviada.”

Indicadores recentes sugeriam uma saída do pior da desaceleração. Os lucros industriais aumentaram em Agosto pela primeira vez em mais de um ano, enquanto a queda nas exportações abrandou e o crédito cresceu mais do que o esperado.

Mesmo assim, as perspectivas da economia permanecem incertas. Os economistas reduziram as suas previsões para a expansão do produto interno bruto no último inquérito da Bloomberg , vendo agora o país quase atingindo a sua meta de crescimento de cerca de 5% para o ano.

O Presidente Xi Jinping prometeu na quinta-feira intensificar os esforços para cumprir as metas anuais de desenvolvimento económico e social do país, num discurso que marcou o 74º aniversário da fundação da República Popular da China. Prometeu reforçar os controlos macroeconómicos e expandir a procura interna no seu impulso para a “melhoria contínua” da economia, sem anunciar quaisquer medidas específicas.