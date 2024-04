Até que ponto pode a política monetária do BCE na UE divergir da política do FED nos Estados Unidos?

A inflação continua a abrandar na União Europeia, enquanto a redução parece ter estagnado nos Estados Unidos. Por outro lado, a economia americana mostra sinais de força em comparação com o crescimento morno da economia europeia.

Num cenário em que a inflação e o crescimento económico entre os dois blocos parecem dar sinais divergentes, a questão que se coloca é até que ponto os bancos centrais dos dois blocos podem manter políticas monetárias divergentes.

Um membro do Conselho do BCE, Bostjan Vasle, afirmou que o Banco Central Europeu não pode ignorar totalmente a dinâmica da inflação e a política monetária nos Estados Unidos ao traçar o seu próprio caminho .

Mesmo que as condições em ambas as economias possam exigir respostas diferentes, há ligações que as autoridades em Frankfurt terão em conta, disse o governador do banco central esloveno numa entrevista em Washington, onde participa nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

As observações foram feitas depois de o BCE ter sinalizado que está pronto para reduzir as taxas de juro em Junho e depois de a inflação ter arrefecido para 2,4% em Março.

Isto contrasta com os EUA, onde aumentos persistentes de preços levaram o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, a dizer esta semana que as autoridades vão esperar mais tempo do que o anteriormente previsto antes de reduzirem os custos dos empréstimos.

Vários decisores políticos afirmaram que o BCE não depende do seu homólogo norte-americano e que actua com base no que está a acontecer na área do euro. O membro português do Conselho do BCE, Mário Centeno, disse à Bloomberg na quarta-feira que o banco central com sede em Frankfurt não está “olhando para os EUA”.

Mas outros membros do BCE consideram que existe uma probabilidade significativa de que os fatores subjacentes a uma inflação mais elevada ou mais persistente nos EUA também se tornem visíveis noutras partes do mundo e também na área do euro. As duas economias estão muito integradas através de fluxos comerciais e financeiros.

Uma preocupação é que um período prolongado de flexibilização monetária na Europa, sem que os EUA atuem na mesma medida, possa prejudicar o euro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na quarta-feira que as autoridades monetárias observarão as flutuações “com muito cuidado”, apesar de não visarem um nível específico. Note-se que a missão do BCE é unicamente controlar a taxa de inflação.

Falando aos legisladores na quinta-feira, o vice-presidente Luis de Guindos insistiu que o BCE não está comprometido com uma trajetória de taxa específica , ao mesmo tempo que reiterou a posição do banco central de que uma continuação da tendência descendente da inflação deverá permitir a flexibilização.

As autoridades monetárias da União Europeia destacaram os dados sobre a evolução salarial no primeiro trimestre como particularmente importantes para avaliar a força da inflação subjacente.

“Os dados salariais do primeiro trimestre que vimos até agora são relativamente favoráveis”, disse Vasle. “Se tudo correr como parece neste momento com os salários, a inflação vai moderar e teremos condições de ser cada vez menos restritivos ao longo do ano.”