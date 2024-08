Até a Suíça está a discutir como taxar os super-ricos

A Suíça está no meio de um debate acalorado sobre impostos de herança dos super-ricos. A proposta — de tirar metade de qualquer riqueza passada acima de 50 milhões de francos (US$ 59 milhões) — provocou alertas públicos de multimilionários e bilionários donos de empresas de que eles irão para outro lugar.

Debates semelhantes estão acontecendo ao redor do mundo, enquanto governos consideram maneiras de extrair mais dos mais ricos para ajudar a lidar com enormes défices e financiar serviços públicos.

Sob o sistema de democracia direta da Suíça, a proposta irá para uma votação nacional, esperada em cerca de dois anos. Mas até mesmo ventilar tal ideia está alimentando uma sensação de que a identidade do país está sendo gradualmente erodida.

Após preocupações sobre a estabilidade da sua indústria financeira após o colapso do Credit Suisse, e rachaduras em sua tão estimada neutralidade , a proposta de herança é uma ameaça à sua reputação como uma nação de impostos baixos e favorável aos negócios.

A Suíça é conhecida há muito tempo como uma guardiã dos ricos do mundo. Mesmo após o fim do rigoroso sigilo bancário suíço, ela manteve uma reputação de banco privado. É o lar do UBS Group AG , o maior gestor de fortunas do mundo, e resorts alpinos como St. Moritz e Gstaad são conhecidos como playgrounds para os super-ricos.

Atualmente, a Suíça não tem um imposto sobre herança a nível federal. Alguns cantões — como os estados são chamados — impõem impostos, embora cônjuges e filhos sejam isentos na maioria dos casos. Onde descendentes são tributados, as taxas não são maiores que 3,5%, após uma isenção de cinco ou seis dígitos.

Embora qualquer mudança no imposto sobre herança esteja um pouco distante — se é que vai acontecer —, ela se tornou um tópico quente. Várias figuras ricas têm aparecido regularmente na mídia local denunciando a proposta, mantendo a controvérsia sob os olhos do público.

Visar os ricos não está acontecendo apenas na Suíça . O Reino Unido está encerrando as isenções fiscais para residentes não domiciliados, em grande parte pessoas com altos rendimentos, e a Espanha introduziu um imposto temporário sobre riqueza para pagar por programas sociais durante o aumento da inflação pós-pandemia.

O Brasil, que ocupa a presidência do G20 este ano, propôs um imposto mínimo global sobre os mais ricos, mas os governos se dividiram sobre a ideia, com os EUA entre os que se opuseram.