Ataques a navios no Mar Vermelho faz subir o preço do petróleo

O petróleo subiu mais de 2% na terça-feira, atingindo seu nível mais alto deste mês, à medida que novos ataques a navios no Mar Vermelho geraram temores de interrupções no transporte marítimo e esperanças de cortes nas taxas de juros que poderiam impulsionar o crescimento económico e demanda de combustível.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de US$ 2, ou 2,5%, a US$ 81,07 por barril, após subirem até 3,4% durante a sessão. O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu US$ 2,01, ou 2,7%, para US$ 75,57.

A recuperação, em meio a negociações fracas com alguns mercados fechados em virtude de feriados, somou-se aos ganhos de cerca de 3% da semana passada, depois que os ataques dos houthis a navios preocuparam os investidores e à medida que a violência em Gaza não mostrou sinais de diminuir.

A milícia Houthi do Iêmen, apoiada pelo Irã, assumiu a responsabilidade por um ataque com mísseis na terça-feira contra um navio porta-containers no Mar Vermelho, e por uma tentativa de atacar Israel com drones.

Apesar da preocupação com o Médio Oriente e o reencaminhamento dos navios, o abastecimento real ainda não foi afetado.

A Maersk anunciou no domingo o reinício das rotas marítimas através do Mar Vermelho, enquanto a CMA CGM da França está aumentando o número de navios que viajam pelo Canal de Suez, aliviando até certo ponto as preocupações.

Espera-se que os estoques de petróleo bruto dos EUA tenham caído cerca de 2,6 milhões de barris na semana encerrada em 22 de dezembro, enquanto os estoques de destilados e gasolina provavelmente aumentaram, mostrou uma pesquisa preliminar da Reuters.