Ataque israelita destrói consulado iraniano em Damasco e mata alta patente militar

Entre os mortos estará o antigo comandante da força militar Quds, o general Ali Reza Zahdi.

O consulado do Irão na capital síria, Damasco, foi destruído esta segunda-feira por um alegado ataque aéreo israelita, que terá feito várias mortes.

Segundo vários meios de comunicação social iranianos, entre os mortos estará o general Ali Reza Zahdi, conselheiro militar do consulado, que até 2016 comandou a unidade militar Quds no Líbano e na Síria.

O embaixador iraniano na Síria, Hossein Akbari, diz que pelo menos sete pessoas terão morrido no ataque e o balanço pode aumentar, com as equipas de socorro à procura de vários corpos por baixo dos escombros.