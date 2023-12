Assembleia Nacional dá passos sólidos para implementação das autarquias-Luísa Damião

Ao falar à margem da cerimónia de cumprimentos de fim-de ano, na Assembleia Nacional, a dirigente do MPLA fez saber que a maior parte do pacote legislativo autárquico já foi aprovado no hemiciclo.

“Faltam algumas leis complementares e estou convencida que, no proximo, vamos tratar dessas matérias no sentido de então podermos completar todo o pacote legislativo e as leis complementares, para que possamos, efectivamente, ter as eleições autárquicas no país”, exprimiu.

Entre as realizações do poder legislativo, no decurso do ano, a também deputada destacou a aprovação da Proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE para o exercício de 2024, considerando um sinal claro que os legisladores estão a pensar nos representantes que os elegeram.

“Cada diploma que aprovamos, obviamente que temos que pensar naqueles representantes que confiaram em nós para cá estar”, vincou.

Luisa Damião considerou o O

Geral do Estado como um instrumento importante de governação, para quem sem documento não é possível governar.

“Notamos um certo empenho dos deputados que têm dado o seu melhor para que tenhamos diplomas com aquele condão de pensar sempre na resolução dos problemas dos cidadãos”, enfatizou.

Por outro lado, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, defendeu a necessidade da realização das autarquias locais em 2024.

O político acusou as autoridades de, alegadamente, estarem a retardar esse desiderato constitucional.

Para si, a cada ano que passa sem o poder local, ‘perdemos aquilo que o poder local pode trazer a qualquer país, que é cidadania, direitos e capacidade de proximidade entre os governantes e os governados”. DC/VIC