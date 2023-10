Asfaltagem da via Saurimo/Muconda depende da mobilização de finanças

A asfaltagem da Estrada Saurimo/Muconda, numa extensão de 191 quilómetros, depende da mobilização de recursos financeiros para a sua efectivação em 2024, revelou, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos.

A asfaltagem deste traçado – Saurimo/Muconda, segundo o responsável, inclui os troços de ligação às comunas do Chiluange, Cassai Sul e a localidade do Biúla, província da Lunda Sul.

O ministro teceu tais declarações no final de uma visita efectuada ao município do Muconda, onde constatou a evolução de uma ravina que periga a residência protocolar da administradora local, igreja católica e várias infra-estruturas.

Afirmou que, em 2024, com a mobilização de recursos financeiros, homens e máquinas, será possível intervencionar as vias para devolver a boa circulação de pessoas e bens, bem como dinamizar o rápido desenvolvimento da região.

Sublinhou que se pretende, com a requalificação do pavimento, a execução de sete pontes, a recuperação da estrada existente, incluindo o seu alargamento.

Em relação à ravina, que ameaça destruir infra-estruturas sociais, Carlos dos Santos, baixou orientações para a empresa de construção 7 Cunhas, ainda no decurso deste mês de Outubro, realizar uma intervenção.

Por seu turno, o governador da Lunda Sul, Daniel Neto, mostrou-se satisfeito com a fiscalização levada a cabo pelo Ministério das Obras Públicas, visto que, fruto disto, as obras da EN/230 decorrem sem sobressaltos e que dentro de alguns meses serão entregues.

Sublinhou que, por conta desta atitude positiva, a ponte sobre o rio Mwanguêz, que liga Saurimo à vizinha província da Lunda Norte, está concluída, uma infra-estrutura que outrora dificultava a livre circulação de meios, com maior incidência na época chuvosa.

No que toca às estradas 240 Muconda/Luau, Muriege, Chiluange e Cassai Sul, Daniel Neto, afirmou que a sua reabilitação será um ganho, por estar nas proximidades da orla fronteiriça com a RDCongo, para permitir o desenvolvimento destas zonas.

Neste momento, o ministro Carlos dos Santos e sua comitiva trabalha no município do Luau, província do Moxico, onde vai testemunhar a consignação de várias obras naquela circunscrição.

O município de Muconda dista a 191 quilómetros a nordeste da cidade de Saurimo, tem 42 mil 164 habitantes distribuídos em 11 regedorias, 18 bairros, 12 povoações e 28 aldeias. É constituído por quatro comunas, designadamente, Muconda, Cassai-Sul, Muriege e Chiluange.

Muconda tem potencialidades no cultivo do milho, arroz, batata-rena, batata-doce, mandioca, além das hortícolas, fruticultura, entre outros produtos. JW/PPA