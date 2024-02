As vendas da Nvidia atingem novos patamares à medida que a empresa prevê um maior boom de IA

As vendas trimestrais da Nvidia triplicaram em relação ao ano anterior, superando as mais elevadas expectativas de Wall Street, e a empresa indicou que o impulso do boom da Inteligência Artificial (IA) continua forte.

A empresa de chips que sustenta quase todos os sistemas de Inteligência Artificial mais avançados do mundo disse que obteve receitas de US$ 22,1 bilhões no seu último trimestre fiscal, acima das previsões dos analistas de cerca de US$ 20,4 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 12,29 bilhões, em comparação com US$ 1,41 bilhão um ano antes.

A Nvidia também previu cerca de US$ 24 bilhões em vendas para o trimestre atual, acima das expectativas de Wall Street numa pesquisa da FactSet.

A Nvidia tem sido a principal beneficiária financeira da onda de IA até agora , à medida que grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Google e Apple, fazem grandes apostas na IA e precisam do hardware da Nvidia para conduzi-las. Além do ChatGPT, vários outros produtos populares de IA começaram a chegar ao mercado nos últimos meses, incluindo assistentes digitais para codificação e negócios da Microsoft.

A Nvidia transformou-se, no espaço de três anos, de uma empresa focada em chips que ajudam os videojogos a funcionar mais rapidamente para o centro escaldante de um boom de IA que a impulsionou para uma avaliação de perto de 2 trilhões de dólares . A alta das ações fez da Nvidia a terceira empresa listada mais valiosa dos EUA no início deste mês, antes de perder um bocado de terreno nos últimos dois dias. Apenas a Microsoft e a Apple valiam mais.