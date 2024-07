As negociações no mercado cambial da Rússia agora são quase 100% em Yuan chinês

A participação do yuan chinês no mercado de câmbio da Rússia atingiu 99,6% depois que as sanções forçaram a Bolsa de Moscovo a interromper as negociações em dólares americanos e euros.

Enquanto o yuan chinês respondeu por apenas 53,6% do volume de negociação de câmbio da Rússia em maio, as últimas sanções introduzidas pelos EUA em meados de junho forçaram-no a interromper a negociação em dólares e euros.

Sem essas moedas, o volume médio diário de negociação de câmbio FX encolheu em quase um terço para 282 bilhões de rublos na segunda metade de junho, de acordo com a revisão de risco financeiro de junho do Banco da Rússia.

O dólar americano e o euro ainda são negociados no mercado de balcão, onde o volume de negócios em junho caiu ligeiramente para 13 trilhões de rublos, enquanto a participação do yuan ganhou 0,8 pp para 40%. As vendas dos principais exportadores permaneceram altas e totalizaram US$ 14,6 bilhões no mês passado.