As empresas no Canadá estão a atrasar os investimentos climáticos, alerta Trudeau

O Canadá enfrenta um “problema crítico” no cumprimento da sua meta de emissões para 2030 porque as empresas estão a adiar a construção de projetos de baixo carbono devido à incerteza sobre o futuro das políticas climáticas do país, alerta um novo relatório.

Para resolver a situação, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau deveria expandir um programa que apoiasse os mercados de comércio de carbono com dinheiro público, de acordo com o relatório da Clean Prosperity , um grupo que defende uma política climática baseada no mercado.

Uma das políticas ambientais características de Trudeau é um imposto sobre o carbono que aumenta com o tempo – dando aos consumidores e às empresas um incentivo financeiro para mudarem para energias mais limpas ou gastarem dinheiro em tecnologia que reduza as emissões. Mas há incerteza política sobre se o preço do carbono permanecerá.

O Partido Conservador detém uma grande vantagem nas sondagens sobre os liberais de Trudeau e prometeu cancelar o imposto sobre o carbono sobre os combustíveis de consumo se vencer as próximas eleições, embora o líder Pierre Poilievre tenha sido vago sobre o seu plano para os emissores industriais.

O governo canadiano só recentemente começou a fechar contratos de carbono com a indústria pesada. Assinou o primeiro em dezembro, um contrato no valor de mil milhões de dólares canadianos com uma empresa de captura de carbono sediada em Alberta chamada Entropy.

O governo enfrenta uma questão mais complicada no sector petrolífero. Uma coligação de empresas petrolíferas conhecida como Pathways Alliance está a analisar um sistema massivo de captura de carbono, um projecto que é fundamental para os objectivos climáticos do Canadá. Mas a Pathways quer um contrato de carbono antes de prosseguir.

Um tal contrato tem o potencial de custar ao governo muitos milhares de milhões de dólares, dado o âmbito dos planos e a grande pegada de carbono do sector petrolífero.

O relatório estima que, sob a actual abordagem do Canadá, cerca de 5 a 10 megatoneladas em reduções de emissões serão alcançadas até 2030. Isto implica que o governo precisaria de comprometer montantes muito maiores – algures entre 20 mil milhões de dólares canadenses e 50 mil milhões de dólares canadenses – para ver o impacto ambiental completo.