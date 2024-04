As economias africanas deverão crescer 3,4% em 2024, diz o Banco Mundial

As economias africanas deverão crescer 3,4% em 2024, mas é necessário um crescimento mais rápido e mais equitativo para reduzir a pobreza, de acordo com o último relatório Africa’s Pulse do Banco Mundial.

O aumento do consumo privado e a diminuição da inflação estão a apoiar uma recuperação económica na África Subsariana. No entanto, a recuperação continua frágil devido às condições económicas globais incertas, às obrigações crescentes do serviço da dívida, às catástrofes naturais frequentes e à escalada de conflitos e violência. São necessárias políticas transformadoras para abordar a desigualdade profundamente enraizada, a fim de sustentar o crescimento a longo prazo e reduzir eficazmente a pobreza.

O relatório prevê que o crescimento recuperará em 2024, passando de um mínimo de 2,6 por cento em 2023 para 3,4 por cento em 2024 e 3,8 por cento em 2025. No entanto, esta recuperação permanece ténue. Embora a inflação esteja a arrefecer na maioria das economias, caindo de uma mediana de 7,1 para 5,1 por cento em 2024, permanece elevada em comparação com os níveis anteriores à pandemia de COVID-19. Além disso, embora o crescimento da dívida pública esteja a abrandar, mais de metade dos governos africanos enfrentam problemas de liquidez externa e enfrentam encargos de dívida insustentáveis.

Globalmente, o relatório sublinha que, apesar do impulso projetado para o crescimento, o ritmo da expansão económica na região permanece abaixo da taxa de crescimento da década anterior (2000-2014) e é insuficiente para ter um efeito significativo na redução da pobreza. Além disso, devido a múltiplos fatores, incluindo a desigualdade estrutural, o crescimento económico reduz menos a pobreza na África Subsariana do que noutras regiões.

“O crescimento do PIB per capita de 1% está associado a uma redução da taxa de pobreza extrema de apenas cerca de 1% na região, em comparação com 2,5%, em média, no resto do mundo”, afirmou Andrew Dabalen, Economista-Chefe do Banco Mundial para o Desenvolvimento. “Num contexto de orçamentos governamentais limitados, a redução mais rápida da pobreza não será alcançada apenas através da política fiscal. Precisa de ser apoiado por políticas que expandam a capacidade produtiva do sector privado para criar mais e melhores empregos para todos os segmentos da sociedade.”

O relatório destaca que os recursos externos para satisfazer as necessidades brutas de financiamento dos governos africanos estão a diminuir e os recursos disponíveis são mais caros do que eram antes da pandemia.

A instabilidade política e as tensões geopolíticas pesam sobre a atividade económica e podem restringir o acesso aos alimentos para cerca de 105 milhões de pessoas em risco de insegurança alimentar devido a conflitos e choques climáticos.

As posições orçamentais dos governos africanos continuam vulneráveis às perturbações económicas globais, necessitando de medidas políticas para criar amortecedores para prevenir ou lidar com choques futuros.

Além disso, a desigualdade na África Subsariana continua a ser uma das mais elevadas do mundo, perdendo apenas para a região da América Latina e das Caraíbas, medida pelo coeficiente de Gini médio da região. O acesso aos serviços básicos, como a escolaridade ou os cuidados de saúde, continua a ser altamente desigual, apesar das melhorias recentes. Também existem disparidades no acesso aos mercados e às atividades geradoras de rendimento, independentemente das competências das pessoas. Os impostos e os subsídios mal direcionados também podem ter um impacto descomunal sobre os pobres.

“A desigualdade em África deve-se em grande parte às circunstâncias em que uma criança nasce e é acentuada mais tarde na vida por obstáculos à participação produtiva nos mercados e políticas fiscais regressivas”, afirmou Gabriela Inchauste, co-autora de um próximo relatório do Banco Mundial sobre o combate à desigualdade em África. “Identificar e abordar melhor estes constrangimentos estruturais em toda a economia oferece um roteiro para um futuro mais próspero.”

O Africa’s Pulse apela a diversas ações políticas para promover um crescimento mais forte e mais equitativo. Estas incluem restaurar a estabilidade macroeconómica, promover a mobilidade intra-regional, apoiar o acesso ao mercado e garantir que as políticas fiscais não sobrecarregam os pobres.