Arábia Saudita pretende vender ações da petrolífera Aramco para reinvestir os fundos na diversificação económica

A Arábia Saudita está a considerar planos para relançar a venda de ações da petrolífera Aramco, num negócio multibilionário que deverá estar entre as maiores vendas de ações dos últimos anos, segundo a agência Bloomberg.

O reino saudita está a trabalhar com um grupo de conselheiros para arrecadar pelo menos 10 mil milhões de dólares com a venda de ações na bolsa de valores saudita. Um acordo bem-sucedido traria fundos para o ambicioso esforço do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para diversificar a economia de acordo com o plano Vision 2030.

Os planos para a nova venda surgem quatro anos depois de a Arábia Saudita ter levantado cerca de 30 mil milhões de dólares na oferta pública inicial da Aramco, que foi a maior venda de ações de sempre no mundo.

Não há decisão final sobre o momento da venda e o negócio ainda pode ser adiado. As ações da Aramco caíram 2,2% na quarta-feira em Riad, a maior queda desde 15 de março do ano passado.

A empresa é a maior exportadora de petróleo do mundo, com um valor de mercado de pouco mais de US$ 2 trilhões. A empresa surpreendeu esta semana o mercado ao abandonar os planos para aumentar a sua capacidade de produção de petróleo, uma reviravolta dramática que levantará questões sobre a visão da empresa sobre a procura do seu petróleo, mas também libertará milhares de milhões de dólares de gastos que podem ser usados para financiar o plano de diversificação da economia Vision 2030.

O desafio para qualquer nova oferta da Aramco seria atrair novos investidores. Muitos recusaram as expectativas de avaliação do governo saudita e o baixo rendimento da Aramco em comparação com os seus pares da indústria durante o IPO da empresa em 2019. Isso fez com que o negócio dependesse principalmente de investidores de retalho locais e de escritórios familiares ricos.

Embora a empresa tenha introduzido um novo mecanismo para aumentar os dividendos numa tentativa de atrair mais investidores e melhorar a liquidez, ainda está atrás dos seus pares. O rácio preço/lucro da Aramco é o mais elevado entre os seus pares, incluindo Shell Plc, BP Plc e ExxonMobil Corp., de acordo com dados compilados pela Bloomberg, o que se reflete nos dividendos menos atraentes da Aramco em relação a outras empresas do sector petrolífero.

O governo saudita possui diretamente cerca de 90% da Aramco, com outros 8% detidos pelo Fundo de Investimento Público. O fundo, presidido por MBS, foi o fundo soberano com maior despesa a nível mundial no ano passado. É o principal veículo para as suas ambições de remodelar a economia saudita, gastando milhares de milhões em tudo, desde investimentos em fabricantes de automóveis eléctricos, criação de uma nova companhia aérea até ao apoio a torneios de golfe emergentes. O presidente da Aramco, Yasir Al Rumayyan, também é governador do fundo.

A Aramco recebeu ordens do governo para suspender o aumento da sua capacidade de produção de petróleo para 13 milhões de barris por dia. Foi dito para mantê-lo em 12 milhões, o que deixaria a empresa com um buffer de 3 milhões por dia em relação ao seu nível de produção atual.

Embora a mudança no plano levante questões sobre a visão da Arábia Saudita sobre a procura do seu petróleo no futuro, também ajuda a poupar milhares de milhões de dólares à Aramco. A RBC Capital Markets espera que a empresa reduza o seu orçamento anual em cerca de 5 mil milhões de dólares em relação à orientação anterior.

A Aramco não disse para onde irão esses fundos, mas alguns poderão chegar ao governo através do pagamento de dividendos. A empresa pagou US$ 29 mil milhões em dividendos no segundo e terceiro trimestres.

Os fundos ajudariam a financiar parcialmente o défice orçamental do governo. A Arábia Saudita provavelmente registará um défice orçamental de cerca de 4,3% do produto interno bruto em 2024 e terá mais de 46 mil milhões de dólares em necessidades de financiamento, de acordo com o banco Emirates NBD, com sede no Dubai.

Por Editor Económico

Portal de Angola