Após a euforia com os minerais estratégicos para a transição energética, a indústria do níquel entra em crise

Há apenas 18 meses, a maior empresa mineira do mundo estava num frenesim por níquel. O Grupo BHP fechou, com muito alarde, um acordo com a Tesla Inc. para fornecer-lhe o ingrediente crucial para baterias de veículos elétricos.

Para a BHP, o níquel oferecia uma vantagem estratégica. A empresa tinha considerado o mineiro como um pilar fundamental do crescimento, uma mercadoria voltada para o futuro que ajudaria a compensar a sua saída dos combustíveis fósseis e permitir-lhe-ia aproveitar a nova procura impulsionada pela corrida mundial à descarbonização.

Até recentemente, muitos dos maiores nomes do setor não poderiam estar mais otimistas quanto às perspetivas para o níquel. O metal outrora pouco apreciado, tradicionalmente usado para fazer aço inoxidável, é um ingrediente crucial para baterias de veículos elétricos. Foi prevista uma escassez de oferta que se estenderia pelos próximos anos e as empresas mineiras aproveitaram uma grande oportunidade para polir as suas credenciais verdes.

No entanto, as coisas azedaram rapidamente para a BHP e outras mineradoras. O mercado de níquel foi lançado no caos após uma enxurrada de novos fornecimentos provenientes da Indonésia – o resultado de um enorme investimento chinês e de grandes avanços tecnológicos. Minas em todo o mundo correm o risco de fechar, outras pedem resgates estatais ou vão à falência. A BHP, por exemplo, está agora avaliando o futuro de sua principal mina Nickel West, na Austrália.

Tradicionalmente, o níquel tem sido dividido em duas categorias: de baixa qualidade para a fabricação de aço inoxidável e de alta qualidade para baterias. Uma enorme expansão indonésia da produção de baixa qualidade levou a um excedente, mas as inovações no processamento permitiram que esse excesso fosse refinado num produto de alta qualidade que está a chegar ao mercado de baterias.

Como resultado, os preços do metal caíram mais de 40% em relação ao ano anterior, somando-se aos obstáculos num mercado que também está a oscilar devido à fraca procura e às preocupações persistentes sobre a economia da China. Os analistas da Macquarie estimam que mais de 60% da indústria global está a perder dinheiro aos preços atuais.

A escala do colapso deixou alguns membros do setor questionando se há futuro para a maioria das minas de níquel fora da Indonésia. Está também a aumentar as preocupações entre os decisores políticos dos Estados Unidos e da Europa sobre o controlo da China sobre matérias-primas essenciais, com as suas empresas a liderarem grande parte da produção da Indonésia.

Na Nova Caledónia — a cadeia de ilhas do Pacífico Sul que já foi vista como o futuro da produção de níquel — o governo francês foi forçado a intervir para manter em funcionamento minas e fábricas que são essenciais para a economia do território. As autoridades têm-se reunido com os principais acionistas de três fábricas de processamento para chegar a um acordo de resgate , sem qualquer avanço até agora.

A situação tem sido igualmente sombria na Austrália.

Além da revisão dos ativos de níquel por parte da BHP, a Panoramic Resources Ltd. está suspendendo uma importante mina depois de entrar em administração voluntária no final do ano passado, quando não conseguiu encontrar um comprador ou parceiro. Um site da IGO Ltd. será fechado, assim como alguns operados pela Wyloo Metals Pty Ltd., do magnata Andrew Forrest , e pela First Quantum Minerals Ltd.

Os produtores da Austrália Ocidental também estão recorrendo às autoridades em busca de ajuda. Numa reunião de crise no final do mês passado, os mineiros pediram ao governo federal que fornecesse créditos fiscais para o processamento a jusante.

A produção indonésia — que já representa metade da oferta mundial — poderá revelar-se mais resistente aos cortes na produção. A nação do Sudeste Asiático emergiu como um centro global de níquel após milhares de milhões de dólares de investimento em fábricas eficientes que beneficiam de mão-de-obra barata, energia barata e matérias-primas prontamente disponíveis.

Ainda assim, a rápida expansão do país atraiu críticas. Grande parte da sua produção provém de energia alimentada a carvão, o que lhe confere emissões por tonelada mais elevadas do que os produtores rivais, e a sua rápida expansão está a reduzir as florestas tropicais.

Em vez disso, produtores como a BHP alardearam que os compradores que pagam um prémio pelo chamado níquel verde ajudariam a aumentar os preços. Até agora, porém, houve poucas evidências disso. A empresa admitiu no final do ano passado que os fabricantes de baterias para carros elétricos continuam a comprar níquel indonésio, sugerindo que haverá pouco alívio para as mineradoras de outros lugares no futuro próximo.