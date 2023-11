APEC adota princípios sobre políticas comerciais e de investimento de longo alcance para o desenvolvimento sustentável

Os membros da Cooperação Económica Ásia-Pacífico adotaram na sexta-feira novos princípios comerciais e de investimento que buscam aumentar a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social depois da China ter retirado as suas objeções à proposta apresentada pelos Estados Unidos.

Os chamados “Princípios da APEC sobre Integração de Inclusividade e Sustentabilidade nas Políticas de Comércio e Investimento” visam considerar as “dimensões económicas, sociais e ambientais de forma equilibrada” nas políticas dos membros da APEC.

O ponto alto da Cimeira foi marcado pelo encontro dos presidentes dos Estados Unidos e da China.

Aqui estão alguns dos elementos-chave dos princípios, de acordo com uma declaração emitida no encerramento da Cimeira dos líderes da APEC nos EUA

— Incorporar a sustentabilidade ambiental e a inclusão social no desenvolvimento e aplicação de políticas comerciais e de investimento para apoiar o “crescimento económico forte, equilibrado, seguro e inclusivo, resultados ambientais positivos e bem-estar social dos nossos povos”.

— Promover o uso de processos abertos, transparentes, previsíveis e participativos no desenvolvimento de políticas. Isto inclui a disponibilização de informações sobre as questões em consideração e a realização de consultas públicas, especialmente com pequenas empresas, mulheres, povos indígenas e outros grupos.

— Fortalecer a cooperação da APEC em matéria de comércio e investimento em bens e serviços ambientais para apoiar a transição para energia limpa.

— Aprofundar a compreensão dos desafios enfrentados por grupos com “potencial económico inexplorado” para aceder a oportunidades de comércio e investimento.

— Reforçar a recolha de dados e a investigação sobre políticas comerciais e de investimento para monitorizar os impactos económicos, ambientais e sociais.

As medidas devem considerar as dimensões económicas, sociais e ambientais de forma equilibrada, em linha com as necessidades das economias e circunstâncias e não deve exacerbar as desigualdades.