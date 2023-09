Ano lectivo no ensino superior abre quinta-feira

O ano académico 2023/2024 no ensino superior inicia esta quinta-feira, 28, no país, com 230 mil 252 vagas.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), enviada esta segunda-feira à ANGOP, a cerimónia de abertura acontece na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias (ACITE), em Luanda.

O calendário de 2023/2024 prevê 42 semanas lectivas, traduzidas em dois semestres, cada um contemplando 21 semanas.

O ano lectivo 2023/2024 terminará em Julho.

Das 230 mil e 252 vagas, duzentas mil e 392 estão disponíveis nas instituições de ensino superior privadas e 29 mil e 860 nas instituições públicas.

Comparativamente ao ano académico de 2022/2023, constata-se um aumento de 69 mil e 562 na disponibilização do número de vagas.