Angola: Sociedade civil questiona consistência da gestão orçamental para este ano

A gestão orçamental deste ano em Angola com base no OGE para 2024, aprovado pela Assembleia Nacional no passado dia 13 de dezembro, está a ser encarada com muitos receios pelos observadores sobretudo tendo em conta os avultados montantes que o Governo vai precisar para financiar as despesas previstas nas diferentes rubricas.

Estes recursos não estão disponíveis de imediato e tudo vai depender da capacidade de Angola se endividar ainda mais no mercado interno e externo.

A situação financeira do Governo não parece muito sólida, tendo em conta o actual stock da sua dívida pública que há muito ultrapassou os limites dos rácios com o PIB que são permitidos pela própria legislação em vigor.

No mais recente pronunciamento independente sobre o OGE 2024 que se tem conhecimento, uma associação de três conhecidas organizações da sociedade civil integrada pelo OPSA, ADRA e LAB elaborou um extenso documento sobre os desafios que o país tem este ano pela frente tendo como referência as linhas e os objetivos traçados na lei orçamental que já começou a ser implementada.

A proposta, pode ler-se no pronunciamento desta troika da sociedade civil, “assenta no pressuposto de um crescimento do PIB de 2,8%, de uma taxa de inflação de 15,3% e de 65 USD como preço do barril do petróleo. Esta previsão, apresentada igualmente no PDN 2023-2027, testemunha que, na realidade, o país estará mais pobre, dado o crescimento da população a uma taxa de 3,1%.”

Mais do que isso, o documento põe mesmo em causa a consistência dos números apresentados pelo Governo sobre as receitas que se esperam do desempenho do sector petrolífero que continua a ser o grande pulmão da economia angolana.

“O executivo espera uma redução da produção de 28 mil barris/dia. Isto significará que os rendimentos do petróleo recuam 4% em relação ao OGE 2023. Contudo, apesar disto, o executivo espera uma variação real de +7,6% ao nível dos impostos e das taxas petrolíferas. Para além disso, o OGE 2024 não apresenta nenhum aumento significativo da receita não petrolífera, pelo que o crescimento previsto carece de fundamentação.”

Entrando no pormenor das rubricas, o documento aponta que “em termos de despesa por função, em 2024, a despesa adscrita ao sector da Defesa, Segurança e Ordem Pública terá um recuo ligeiro, passando de 1.772 mil milhões kz para 1.744. Já no que se refere ao sector social, observa-se um aumento nominal de 18%, sendo a proteção social o sector que maior crescimento terá, passando de 689 mil milhões em 2023 para 869 mil milhões.”

A realidade, porém, é outra.

Segundo o pronunciamento que estamos a citar, “a despesa social sofre uma redução real de 10% em relação ao OGE 2023, o que se repercute na educação (com -13%) e na saúde (com -12%). O reforço orçamental da proteção social também não é claro.”

No documento, as três organizações angolanas mostram-se convencidas que para melhor se entenderem as atuais opções do Governo plasmadas no OGE para este ano, deve ter-se em devida conta o que aconteceu com a gestão do ano passado.

Esta gestão foi marcada por vários fatores.

Um deles, apontam, “é a contínua queda da produção petrolífera, atingindo, em 2022, 1.137 milhões de barris por dia.

Outro fator de peso foi o anúncio do buraco orçamental de 7,4 biliões de kz em 2023, o que levou à cativação de investimentos que não atingiram 80% da execução física e que não tinham garantidas linhas de financiamento.

Esta cativação, por seu turno, “não foi acompanhada pelo corte de mordomias a responsáveis políticos, o que poderia gerar uma poupança de 3 biliões de Kwanzas por ano.

Na realidade, para 2024, o peso da despesa com viaturas e mobiliário sobe de 6% para 9%, crescendo 7% em relação a 2023”.

