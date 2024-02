Angola reitera disposição em pacificar RDC

De acordo com o diplomata na abertura da 35ª Reunião Comité de Apoio Técnico do Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo-Quadro para a Paz, Angola, entre outra razões, considera que este é um factor determinante para a pacificação da região dos Grandes Lagos em geral.

Na sua alocução, Sianga Abílio fez um resumo das acções levadas a cabo por Angola, nos últimos seis meses, e destacou o papel do Presidente João Lourenço, na qualidade de campeão da União Africana para paz e reconciliação em África.

Assinalou os esforços de Angola na busca da paz para o Leste da RDC e para a reaproximação entre as lideranças daquele país e do Ruanda.

A 35ª Reunião Comité de Apoio Técnico do Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e Região dos Grandes Lagos teve início hoje e termina sexta-feira.

A agenda do encontro, comporta temas como a avaliação da evolução da situação na região desde de Maio de 2023, altura em que se realizou a última reunião do Grupo Técnico, em Bujumbura (Burundi).

Os participantes vão ainda definir propostas para a revitalização do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a RDC e Região dos Grandes Lagos, para tornar a sua implementação mais efectiva em busca da paz.

A reunião vai também debruçar-se sobre o processo preparatório da próxima cimeira do Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação, a decorrer no Uganda, em data a anunciar. VIC