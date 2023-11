Angola reafirma empenho na pacificação do leste da RDC

Angola reafirmou, quinta-feira, na sede da ONU, em Nova Iorque, o empenho do Presidente da República, João Lourenço, na resolução dos conflitos na Região dos Grandes Lagos, em particular o diferendo no Leste da República Democrática do Congo (RDC).

Ao intervir na reunião plenária do Comité Especial de Descolonização no tema da agenda intitulado “Revisão Abrangente das Missões Políticas Especiais” (MPEs), o Embaixador Francisco José da Cruz destacou os esforços com vista a aliviar as tensões e normalizar as relações diplomáticas entre a RDC e o Rwanda.

O diplomata informou que, na qualidade de actual Presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Angola acolhe este no sábado, 4, em Luanda, uma Cimeira da SADC para discutir os desafios de segurança na região oriental da RDC, país que deverá realizar eleições gerais no próximo mês de Dezembro.

Francisco José da Cruz reiterou que Angola tem desempenhado um papel importante na prevenção, gestão e resolução de conflitos, bem como na promoção da paz e da democracia em África, especialmente na Região dos Grandes Lagos, através de iniciativas diplomáticas para reforçar o diálogo político permanente, construindo confiança mútua e cooperação para promover crescimento económico inclusivo, prosperidade e bem comum.

Conforme o diplomata, como país pacificador, construtor e amante da paz, a resolução pacífica de disputas e a promoção da paz e segurança internacionais são as pedras angulares da política externa de Angola.

“Precisamos de continuar a promover a diplomacia preventiva, a manutenção e a consolidação da paz, uma vez que estão interligadas com as nossas iniciativas nacionais e internacionais para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a realização das nossas aspirações comuns de não deixar ninguém para trás”, enfatizou.

O diplomata lembrou que Angola foi um dos países fundadores da Comissão de Consolidação da Paz da ONU (PBC), que elegeu o seu primeiro Presidente, em Junho de 2006, o antigo Representante Permanente da República de Angola junto da ONU, Ismael Gaspar Martins.

Em relação ao relatório do Secretário-geral da ONU sobre a Revisão Abrangente das Missões Políticas Especiais (MPEs), Francisco José da Cruz reconheceu o papel central das Missões Políticas Especiais na promoção da diplomacia preventiva e na procura de soluções para conflitos ou situações de crise específicas.

Destacou o papel do Escritório Regional das Nações Unidas para a África Central (UNOCA) como secretariado do Comité Consultivo Permanente das Nações Unidas sobre Questões de Segurança na África Central, que fornece uma estrutura para a construção de confiança, prevenção de conflitos e resolução para os Estados desta sub-região do continente.

Francisco da Cruz reafirmou o apoio de Angola ao Gabinete do Enviado Especial do Secretário-Geral para a Região dos Grandes Lagos na implementação do Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo (RDC) e a Região, assinado em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro de 2013, para alcançar a paz e a segurança no Leste da RDC.

Em relação aos desafios enfrentados pelas MPEs na implementação das suas actividades, particularmente devido a restrições financeiras, enalteceu o seu papel por operarem em ambientes e circunstâncias diferentes e desafiadores.

Neste contexto, encorajou a cooperação entre as Nações Unidas e a União Africana no estabelecimento de MPEs conjuntas para abordar questões de paz e segurança no continente.

O embaixador aproveitou a ocasião para reiterar o compromisso da República de Angola em apoiar o papel central do multilateralismo para enfrentar os desafios e oportunidades globais e promover o bem colectivo. VM