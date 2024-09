Angola procura consolidar laços com Washington como anfitriã da Cimeira Empresarial EUA-África de 2025

Angola está em negociações para acolher a maior reunião empresarial americana em África, enquanto o Presidente João Lourenço procura aprofundar os laços com os EUA e atrair a atenção global para o seu país em 2025, anunciou o Africa Report.

A informação coincide com o encerramento do Fórum de Cooperação Africa-China em Pequim, onde o Presidente Xi Jinping, anunciou num discurso anti-imperialista ao estilo do século XX, um pacote de 50 mil milhões para África.

O Presidente João Lourenço quer colocar Angola no mapa mundial no 50º aniversário da independência do país.

De acordo com o Africa Report, o governo de Angola e o Corporate Council on Africa, sediado em Washington, estão a acertar os detalhes em torno da Cimeira Empresarial EUA-África do ano que vem, a ser organizada em Luanda.

Embora nem o Corporate Council on Africa nem o gabinete de João Lourenço tenham confirmado as negociações, fontes dos dois lados do Atlântico confirmam que Angola é a escolha designada, segundo o Africa Report.

O interesse do líder angolano em receber o setor privado dos EUA ficou evidente desde que ele compareceu ao fórum empresarial deste ano em Dallas , um dos apenas cinco chefes de estado africanos no evento de maio. O Botsuana organizou a Cúpula Empresarial EUA-África anterior no continente em julho de 2023, que incluiu uma delegação significativa do governo dos EUA liderada por Scott Nathan, CEO da US International Development Finance Corporation (DFC), de acordo com o Africa Report.

O momento faz muito sentido. Um dos últimos países africanos a libertar-se do domínio colonial em 1975 – seguido de uma guerra civil de 27 anos – Angola celebrará o meio século de Independência de Portugal no próximo ano.

Simultaneamente, Angola, o segundo maior produtor de petróleo em África, com 38 milhões de habitantes, irá presidir à União Africana em 2025, o que fará com que João Lourenço participe, como presidente da UA, nas grandes Cimeiras globais em 2025, como o G20, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima a Cop 30 no Brasil, BRICS e, provavelmente como convidado, no G7.

Transformação da relação bilateral

Angola vem se aproximando cada vez mais dos EUA desde que o Presidente João Lourenço sucedeu o antigo Presidente José Eduardo dos Santos em 2017.

O Presidente Joe Biden recebeu o Presidente João Lourenço na Casa Branca em novembro de 2023. E um grupo de altos funcionários dos EUA visitou Luanda nos últimos dois anos, incluindo o secretário de Defesa Lloyd Austin, o secretário de Estado Antony Blinken e a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

Angola está neste momento a atrair financiamento considerável do governo dos EUA, incluindo um empréstimo recorde de 900 milhões de dólares do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos para a construção de duas fábricas de energia solar — o maior investimento dos EUA em energia renovável na África — e centenas de milhões a mais para o desenvolvimento do corredor ferroviário de Lobito, em Angola, apoiado pelo Ocidente , que liga o porto do Lobito na Costa Atlântica de Angola às minas na Zâmbia e na República Democrática do Congo.

“A nossa relação é mais forte, é mais consequente, é mais abrangente do que em qualquer momento da nossa amizade de 30 anos”, disse o Secretário de Estado Americano Blinken numa conferência de imprensa a 25 de janeiro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Téte António de Angola . “Neste momento de transformação, o Presidente Joe Biden pediu-me para vir a Luanda para ajudar a construir e acelerar o nosso progresso.”

Por: Editor Económico

Portal de Angola