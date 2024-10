Angola pode ser um hub regional relevante

O Presidente da República, João Lourenço, reiterou, esta terça-feira, a aposta do Executivo angolano na melhoria das infra-estruturas aeroportuárias e no reforço da frota de aviões da TAAG – Linhas Aéreas Angolanas -, com vista a tornar o país num pivô regional relevante.

Segundo o Chefe de Estado, que dirigia uma mensagem à nação, na abertura do ano parlamentar, a par destes pressupostos, o alcance da meta preconizada requer ainda a formação permanente do pessoal a todos os níveis e outras medidas adicionais.

Neste sentido, lembrou que, para a consolidação da visão de desenvolvimento da aviação civil, o Executivo trabalha na aquisição de quinze Airbus A220, até 2027, sendo que a primeira aeronave já foi entregue, em Setembro último, numa altura em que está também em curso a compra de quatro aeronaves do tipo Boeing 787 dreamliner.

João Lourenço assinalou também a modernização dos sistemas de comunicação e vigilância, garantindo uma supervisão mais rigorosa do tráfego aéreo e reforço da segurança em voos nacionais e internacionais.

Na sequência, lembrou que, em breve, os aeroportos Paulo Teixeira Jorge e Mukanka, na Catumbela e Lubango, respectivamente, serão certificados, permitindo a realização de voos internacionais.

Acrescentou que o mesmo sucederá com o Aeroporto Welwitschia Mirabilis, em Moçâmedes, na província do Namibe.

Disse que as operações comerciais de passageiros no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto arrancam em menos de um mês, depois da sua inauguração e início das operações de voos comerciais de carga.

Ainda neste domínio, informou estarem em construção os novos aeroportos de Mbanza Kongo e de Cabinda, ao passo que no segmento ferroviário apontou a finalização das obras de construção das cinco novas estações do Caminho-de-Ferro de Luanda, nomeadamente Bungo, Musseques, Viana, Kapalanga e Baia.

O Programa de Expansão do Transporte Público foi outra nota dominante na mensagem do Presidente da República, tendo salientado a entrada em circulação de cerca de mil 990 autocarros, de 2019 a 2023, e que está em aquisição outros 600 para reforçar a oferta pública nas principais cidades do país.

Quanto ao subsector marítimo e portuário, disse estar a ser objecto de investimento, com vista a promoção da mobilidade ao serviço do crescimento económico.

“Registámos avanços significativos com as concessões dos Terminais de Contentores e Carga Geral do Porto do Lobito e do Terminal Polivalente e Multiusos do Porto de Luanda, que geraram até ao momento cerca de 380 milhões de dólares norte-americanos de receitas para o Estado, para além dos benefícios que advirão com a modernização das infra-estruturas portuárias”, pontualizou.

Por outro lado, deu a conhecer a preparação das condições para o lançamento dos concursos de concessão dos terminais Marítimo e Fluvial de Passageiros e Carga de Cabinda e do Soyo, augurando, com isso, melhorias da actividade de cabotagem, escoamento de mercadorias e dinamização do comércio regional.