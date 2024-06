Angola perspectiva recuperar parte dos 767 poços petrolíferos inactivos

O Governo angolano, em parceria com as empresas petrolíferas, perspectiva reactivar parte dos 767 poços petrolíferos que se encontram inactivos no país, num total de 1 634 campos de petróleo.

A garantia foi dada esta segunda-feira, em Luanda, pela administradora executiva da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), Ana Miala, que falava durante o encontro denominado “Mata-bicho com os jornalistas”.

Na ocasião, referiu que o número de poços que se encontram inoperantes representa 45% do total existente no país, que estão fechados devido, essencialmente, a problemas mecânicos e outros.

“Estamos na fase de reavaliar os poços fechados com os parceiros”, assegurou.

Segundo a administradora, existe condições de investimento no sector petrolífero do país, sendo que um dos projectos que está em fase de aprovação é o de produção incremental, o que vai permitir aos operadores aumentar os investimentos, visando maximizar a produção das concessões que já estão em produção.

Garantiu também que há possibilidade de se arranjar uma nova partilha entre o Estado e o grupo investidor, de modo que o investimento a ser feito nas concessões, particularmente nos poços inactivos, possa ser recuperado em menos tempo. HM/QCB