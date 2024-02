Angola perde a oportunidade de fazer história

Angola perdeu, nesta sexta-feira, a oportunidade de fazer história no Campeonato Africano de futebol (CAN`2023), que decorre na Côte d`Ivoire, ao perder com a Nigéria por 0-1, em jogo dos quartos-de-final, disputado no Estádio Felix Houphouet Boigny, em Abidjan.

O golo solitário da partida foi marcado por Ademola Lookman, aos 40 minutos, num lance de desatenção dos centrais do combinado nacional.

Depois de ter alcançado igualmente os quartos-de-final nas edições de 2008 (Ghana) e 2010 (Angola), a selecção nacional procurava chegar às meias-finais inédita no histórico do futebol angolano. MC