Angola partilha experiência sobre economia azul

A ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen Neto dos Santos, partilhou, sexta-feira, em Cabo Verde, a experiência de Angola na implementação da “Escola Azul”, que visa criar redes escolares comprometidas com a protecção dos oceanos.

Ao intervir no painel de abertura da 3ª Conferência “Década do Oceano”, decorrida de sete a oito deste mês, nesse país, a ministra afirmou que a “Escola Azul” foca-se, essencialmente, na educação para a sustentabilidade marinha, e está integrada no currículo escolar nacional, com estimulo às acções concretas para a conservação dos ecossistemas marinhos.

Citada numa nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso hoje, sabado, a governante angolana apontou, igualmente, a universidade, qualidade, excelência, inovação, criatividade e integração de conhecimentos como princípios-base do sistema de educação em Angola.

Na ocasião, o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, augurou que os resultados da conferência se traduzam na melhoria da saúde e sustentabilidade dos oceanos, conforme preconizado pelos especialistas nacionais e internacionais.

Reiterou a necessidade da criação de um concurso global para a promoção de uma literácia oceânica.

À margem do evento, o Chefe de Estado cabo-verdiano manteve um encontro de cortesia com a ministra Carmen dos Santos, acompanhada pela a embaixadora de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado.

Sob o lema “Oceanos sustentáveis, sociedades resilientes: Educar para o futuro”, a Conferência Década do Oceano é uma iniciativa do Presidente de Cabo Verde, considerado como o “Champion” para a preservação e patrono da Aliança da Década do Oceano, pela UNESCO. QCB