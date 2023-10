Angola participa na reunião dos Sub-comités de Defesa da SADC

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA), Altino dos Santos, participou, esta terça-feira, em Addis Abeba, Etiópia, na Reunião Extraordinária dos Sub-comité de Defesa e Segurança da Troika da SADC e mais a República Democrática do Congo (RDC).

O encontro analisou as modalidades para o desdobramento da Missão de Paz e Segurança na RDC (SAMIRDC), no Leste daquele país, ao abrigo da Decisão da Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, realizada em Maio último na Namíbia.

O evento discutiu e aprovou a posição da SADC para a Reunião de Chefes de Estado-Maior/Comandantes de

Defesa do Mecanismo Quadripartido sobre Coordenação e Harmonização das Iniciativas de Paz no Leste daR DC, a realizar-se na sexta-feira, na sede da União Africana (UA).

A SAMIRDC foi criada como resposta regional à deterioração da situação humanitária e de segurança no Leste daquele país da África Austral.

Recentemente, o Conselho de Ministros da SADC, em Luanda, solidarizou-se com à RDC e avaliou a revisão do orçamento da região, com vista a pacificação da região leste do referido país. VIC