Angola participa de fórum sobre zonas económicas especiais em Abu Dhabi

O Presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial Luanda- Bengo, Manuel Francisco Pedro, participou, esta terça-feira, no painel sobre as Zonas Económicas Especiais e o Desenvolvimento do Empreendedorismo, em Abu Dhabi , Emirados Árabes unidos.

No certame, segundo uma nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso hoje, foi ressaltada a importância das Zonas Económicas Especiais, como ferramentas políticas para a promoção do investimento, geração de emprego e inovação.

Atendendo ao facto de que o número de Zonas Económicas Especiais em todo o mundo ultrapassa as cinco mil e continua a aumentar de forma progressiva.

Tradicionalmente, as políticas das Zonas Económicas Especiais têm-se centrado na atração de investimento estrangeiro e, com destaque ao investimento industrial em grande escala. No entanto, tem havido um interesse crescente em alavancar as políticas da Zona Económicas Especiais para apoiar as empresas locais e, em particular, as micro, pequenas e médias empresas (MPMES).

Adicionar uma dimensão de desenvolvimento do empreendedorismo e de apoio às MPME’s aos quadros políticos das Zonas Económicas Especiais pode servir de estratégia para aumentar os efeitos colaterais dessas plataformas para a economia local e pode estimular a atractividade das ZEES para os investidores internacionais, fortalecendo uma base de fornecedores locais.

No entanto, o painel de abordagem foi organizado em parceria com a Organização da Zona Económica Africana (AEZO), e apresentou políticas e programas eficazes de apoio aos empresários locais, dentro e ao redor das suas zonas de actuação a nível do continente Africano.

Durante o certame, foram apresentados desafios e oportunidades no sector Económico e no fomento na atracção de investimentos, onde o objectivo primordial passou por identificar iniciativas replicáveis que possam beneficiar as autoridades e promotores das ZEE em todo o mundo. PPA