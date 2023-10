Angola Parceiro Incontornável na Resolução de Conflitos

O Director-geral da Academia diplomática Venâncio de Moura, Marcos Barrica, disse, nesta segunda-feira, em Luanda, que Angola é um parceiro incontornável na resolução de conflitos, a nível da sub-região da África Austral , devido a experiência alcançada ao longo do período de guerra civil.

Marcos Barrica explica que os trinta anos de guerra e os 21 anos de paz efectiva, que o país regista, declaram uma experiência incontornável no ramo de negociação e resolução de conflito, a nível da União Africana (UA) e na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O Académico falava na cerimónia de abertura do curso da Unidade do Sul Global para Mediação, uma parceria entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura e o Gabinete da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Angola, em conjunto com outras agências da ONU , sob o tema “ Transformação de Conflitos, Mediação Internacional e Consolidação de Paz”.

O embaixador informou que um dos objectivos da formação é constituir um efectivo capaz de replicar e multiplicar o conhecimento aprendido e intervir nos lugares onde forem solicitados e também reforçar a capacidade de Angola na referida tarefa.

Disse que a formação dirigida a 40 quadros do MIREX, ligado a transformação e mediação de conflitos internacional, escreve-se justamente aos objectivos da academia que é de formar e capacitar profissionais da instituição, mas também de outros departamentos ministeriais do país, sobretudo as instituições ligadas ao intercâmbio internacional e direitos humanos.

Referiu que as matérias que estão a ser ministradas serão uma ferramenta teórica e prática a ser implementada pelos técnicos, de maneira a colocar na sociedade pessoas capazes de analisar, gerir, prevenir e negociar conflitos, quer nos lares, no seio familiar e em relações laborais.

Por outro lado , a conselheira política do Gabinete da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Angola, Andreia Araújo, disse ser através do esforço e conhecimento dos angolanos que o país caminha para a prática de mediação e resolução de conflitos , contribuindo para que Angola se tornasse ainda uma referencia no continente.

Durante a semana de formação, os participantes têm a oportunidade única de reunirem o conhecimento académico e teórico com a experiencia prática da mediação que culminará com uma reflexão sobre o papel de angola na resolução de conflitos.

Para tal, disse que a oportunidade ampla associada ao conhecimento da política externa de Angola, em particular no continente Africano, ou em organizações multilaterais, permitirá fortalecer a capacidade dos funcionários de carreira diplomática e outros órgãos públicos, relevantes no país, a apoiarem com as mais variadas ferramentas os esforços dos angolanos na mediação dos conflitos.

“Com isso, também transformar a vida das pessoas que em países que sofrem ainda mais os efeitos nefastos dos conflitos”.

A formação tem o termo previsto para sexta-feira com a realização de uma conferência internacional.