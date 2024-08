Angola paga fornecedores locais com títulos do Tesouro por falta de liquidez

O Ministério das Finanças de Angola anunciou que continuará a prática de pagar fornecedores locais com títulos do Tesouro porque o governo não dispõe de dinheiro suficiente, anunciou a Bloomberg.

De acordo com o artigo da Bloomberg, o Estado vai vender novos títulos para cobrir os pagamentos aos fornecedores, citando as declarações de um funcionário da unidade de Gestão da Dívida Pública do ministério das finanças, numa conferência em Luanda.

Empresas que precisam de dinheiro imediatamente podem vender os títulos do Tesouro no mercado secundário, disse o ministério.

Além da luta para pagar fornecedores, o governo angolano atrasou os salários dos funcionários públicos.

A maior parte da receita do país é usada para pagar dívidas, com pagamentos debitados “automaticamente” das contas do estado assim que os fundos são recebidos, e pouco resta para atender outras obrigações, disse a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, no início deste mês.