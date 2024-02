Angola necessita 10 milhões de toneladas de milho/ano

O governante fez essa afirmação no acto de abertura da campanha de colheita de milho na Fazenda Quizenga Lutete, no município de Cacuso, realçando que actualmente a produção do país é de apenas 4 milhões e 500 mil toneladas/ano, cifra que não cobre as necessidades do mercado.

Precisou que tudo tem sido feito no sentido de se alcançar essa cifra ano após ano, com previsões de se chegar a seis milhões de toneladas nas próximas colheitas.

Malanje é considerada a capital do milho a nível do país, na escala empresarial, pelo facto de as maiores fazendas de produção se encontrarem nesta província, em particular no municipio de Cacuso, com destaque para a Quizenga Lutete, Gesterra, Pipe e outras, segundo o ministro.

Fez saber que para a campanha ora aberta, espera-se uma colheita de 10 toneladas de milho por cada um dos mil e 200 hectares plantados, na Fazenda Quizenga Lutete.

Referiu que com essa safra, o país sai a ganhar significativamente na produção dessa cultura e vai entrando no mundo do milho, a produzir para a auto-suficiência alimentar e quiçá para exportação.

Destacou, por outro lado, os passos que Malanje vem dando na produçao de arroz, na região Songo, sobretudo no municipio de Luquembo, onde se faz também actualmente o cultivo de soja de forma experimental.

Apontou a província do Huambo como a maior na produção do milho no sector familiar, daí que o referido cereal constitui a cultura de eleição da região sul, incluindo a produção feita em Benguela e Cuanza-Sul.

Por sua vez, o director da Fazenda Quizenga Lutete, Félix Tchissapa, disse que comparativamente a campanha agrícola 2022/23, este ano, estima-se um aumento dos níveis de produção, sendo que tinahm sido colhidas 7,5 contra as 10 toneladas por hectar, esperadas.

Precisou que a par do aumento da escala de produção, a unidade está a trabalhar para a transformação do milho e para o cultivo de soja, cuja primeira produção da segunda época, acontece ainda neste mês de Fevereiro.

O acto de lançamento da colheita de milho culminou com a entrega de títulos de concessão de exploração de terras a 17 jovens para produção de batata-rena, feijão e milho.

Os mesmos vão beneficiar de dois hectares e cinco milhões de kwanzas cada, para além de assistência técnica e de sementes para garantir o êxito da produção, geração de renda e de postos de trabalho.

Afecta ao Ministério da Agricultura e Florestas, a Fazenda Quizenga Lutete ocupa uma extensão de 5 mil hectares e conta com 19 pivôes de irrigação, quatro silos com capacidade total de armazenamento de nove mil toneladas de milho e 60 funcionários, entre nacionais e expatriados. NC/PBC