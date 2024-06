ANGOLA: MPLA ANUNCIA CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PARTIDO EM DEZEMBRO DE 2024

O Presidente do MPLA, João Lourenço, orientou na sexta-feira (21), na Sede Nacional do Partido, a 10ª Reunião Extraordinária do Secretariado do Bureau Político, que concluiu a necessidade da realização de um Congresso Extraordinário do Partido.

No final da reunião, que analisou questões internas do Partido e a situação socioeconómica do País, o Secretário do Bureau Político para a Informação, Esteves Hilário, procedeu a leitura do comunicado final, pondo em destaque os assuntos constantes da agenda de trabalhos.

Conforme apresentado em comunicado, foi apreciada a proposta da divisão política e administrativa em discussão na Assembleia Nacional, tendo sido recomendado ao Grupo Parlamentar sobre a possibilidade de criação de uma terceira província resultante da divisão da província de Luanda.

O Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA analisou o estado de preparação do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, a realizar-se no mês de Novembro de 2024, tendo considerado positivo.

Face a aproximação do 50º aniversário da Independência Nacional, marco importante para a vida do povo angolano, cujas comemorações iniciam a 11 de Novembro do corrente ano, o Secretariado do Bureau Político concluiu a necessidade de um Congresso Extraordinário do Partido, para proceder a um balanço exaustivo dos 50 anos de Independência e recomendou aos órgãos competentes a sua convocação, nos termos dos Estatutos do Partido, para o mês de Dezembro deste ano.