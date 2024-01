Angola exige explicações ao Governo do Gabão

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), Angola foi notificada quinta-feira sobre uma invasão, por homens armados (alguns fardados com uniformes das Forças Armadas do Gabão), da moradia oficial do presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC).

Relatos oficiais apontam que os invasores molestaram psicologicamente o embaixador Gilberto Veríssimo e a sua assistente, que se encontrava no interior da residência.

Em face deste grave incidente diplomático, a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, em representação do ministro das Relações Exteriores, Téte António, repudiou veementemente o ocorrido e exigiu das autoridades gabonesas explicações plausíveis sobre as reais motivações e propósito contra autoridades angolanas.

Esmeralda Mendonça manifestou profundo desagrado pelo sucedido e apelou, por via do encarregado de Negócios, para a tomada de medidas severas contra os autores do acto, que pôs em causa a segurança e a integridade física do diplomata angolano, no exercício do seu legítimo mandato estatutário naquele país.

Em 30 de Agosto de 2023, o Governo gabonês sofreu um golpe de Estado liderado por militares, que depôs o presidente reeleito Ali Bongo.

Recentemente, a 5ª Sessão Extraordinária da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEEAC, no quadro do Conselho para a Paz e Segurança em África (COPAX), instou expressamente as novas autoridades a continuarem a garantir condições de segurança ao presidente, aos membros da Comissão e a todo o seu pessoal. FMA/VIC