Angola e Nigéria analisam cooperação no domínio da defesa

Angola e a Nigéria abordaram esta segunda-feira, em Abuja, a actualização do Memorando de Reforço da Cooperação entre os dois países nos domínios da defesa e segurança.

De acordo com uma nota de imprensa, os ministros da Defesa dos dois países, nomeadamente, João Ernesto dos Santos (Angola) e Badaru Abubakar (Nigéria), discutiram igualmente a participação em missões de paz da União Africana e das Nações Unidas.

Durante um encontro mantido com o seu homólogo nigeriano, à margem da Conferência de Alto Nível sobre Terrorismo, Violência Extrema e Mudanças Inconstitucionais em África, o ministro angolano destacou o papel histórico da Nigéria na luta de libertação de Angola e nos Acordos de Paz do Bicesse.

Na ocasião, João Ernesto dos Santos defendeu uma cooperação sustentável para uma África livre de ameaças terroristas.

O ministro angolano encontrou-se também com o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Jean Lowis Esambo.

As duas entidades discutiram os novos desenvolvimentos no processo de pacificação da região Oriental da RDC, como a desafiante bandeira do Presidente João Lourenço na qualidade de Campeão da Paz e de Reconciliação da União Africana.

O Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Félix Tchissekedi agradeceu a contínua disponibilidade e apoio de Angola e do Presidente João Lourenço para a estabilização da RDC.

Conferência

No primeiro dia da conferência, todos os discursos convergiram para o consenso de que o fenómeno está a travar o desenvolvimento de África e a destruir famílias.

Os participantes concluíram que o terrorismo e as mudanças inconstitucionais não podem coexistir com a democracia e a boa governação, razão pela qual os países devem cooperar, partilhar informações e tomar decisões rápidas e práticas para desencorajar o fenómeno.

O ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, discursa terça-feira no fórum, e vai reafirmar o compromisso de Angola na luta pela estabilidade nas regiões Austral, Central e dos Grandes Lagos.

A tónica do discurso do ministro será o papel relevante desenvolvido pelo Presidente João Lourenço na mediação do conflito entre as Repúblicas Democrática do Congo e o Rwanda. VIC