Angola e El Salvador iniciam relações diplomáticas

Angola e a República de El Salvador iniciaram, esta segunda-feira, o estabelecimento de relações diplomáticas, para promover o entendimento mútuo e fortalecer os laços de amizade e cooperação em áreas de interesse comum.

O compromisso foi formalizado na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA), com um Comunicado Conjunto assinado pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, e pela ministra dos Negócios Estrangeiros do El Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

O acordo foi estabelecido nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961, e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963, à margem da Semana de Alto nível da 78.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Com esse passo, os Estados reafirmam o compromisso com os princípios e propósitos consagrados na Carta das Nações Unidas e no direito internacional, incluindo o respeito pela promoção da paz e da segurança internacionais, igualdade entre os Estados, respeito à soberania nacional, integridade territorial e a não interferência nos assuntos internos dos Estados.

Os subscritores do comunicado, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram o documento em três exemplares originais, em português, espanhol e inglés.

Conforme o documento, todos os textos são autênticos, e em caso de discrepância na interpretação prevalecerá a versão em inglês.

Em declarações à ANGOP no final do acto, o ministro das Relações Exteriores, Téte António, disse que El Salvador é um Estado com que Angola poderá contar.

Segundo o governante, as autoridades angolanas contam dar o mesmo passo com outros países com quem também não têm estabelecidas relações diplomáticas, com Guatemala e República Dominicana.