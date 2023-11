Angola e Cabo Verde empatam no arranque das qualificativas ao mundial

O encontro, disputado no Estádio Nacional, na cidade de Praia, foi totalmente equilibrado, com poucas situações claras de golos de ambos os lados, apesar do futebol intenso.

O guarda-redes Vozinha, de Cabo Verde, teve maior trabalho relativamente ao contrário Neblu, de Angola.

Trata-se do segundo empate entre os contendores no histórico de confrontos, depois do 1-1 em 2009 num amistoso da data FIFA.

Cabo Verde, no entanto, leva duas vitórias (1-0, em 2009) e 2-1 em 2013.

Na segunda jornada, Angola defronta o Madagáscar, no próximo dia 21, e Cabo Verde o Eswatini.