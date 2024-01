Angola e Burkina Faso jogam pelo prestígio

Qualificadas antecipadamente por força da combinação de resultados nos restantes cincos grupos constituídos, a partida, a disputar-se no Charles Konan Banny Stadium, em Yamoussoukro, só tem sentido na procura da vitória pelo prestígio de terminar na liderança.

No histórico entre estes dois conjuntos contam-se cinco confrontos, resultando daí duas vitórias para cada um três empates.

Angola entra para o desafio com duas baixas administrativas e uma por acomulação de cartões amarelos.

O médio Beni Mukendi e o defesa Loide Augusto deixaram a selecção nacional, respectivamente, por indisciplina e opção, enquanto o defesa Núrio Fortuna, por acumulação de cartões amarelos.

No entanto, conta-se com os três maiores activos até agora no ataque. Gelson Dala (dois golos), Gilberto (1) Mabululu (1).

Na véspera do confronto, o Burkina Faso também enfrenta desafios significativos com as ausências do meio campista Blati Touré e a sua maior ferência, o atacante Mohamed Konate, suspensos devido à acumulação de cartões amarelos.

O duplo desfalque deixa um vazio estratégico no esquema tático da equipa, especialmente considerando a habilidade de Touré em controlar o meio-campo e a capacidade goleadora de Konate.

Nesta competição, Angola iniciou-se com empate a uma bola ante a Argélia (1-1) e vitória com Mauritânia (3-2), enquanto o Burkina Faso venceu a Mauritânia (1-0) e empatou com a Argélia (2-2)

Para o mesmo grupo D, jogam (21h) Mauritânia-Argélia, a primeira com zero pontos já sem qualquer possibilidade de apuramento.

Gâmbia-Camarões e Guiné-Senegal defrontam-se igualmente hoje, às 18 horas, para o grupo C. MC