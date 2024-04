Angola dispõe de 153 biliões de kwanzas para investidores

Angola tem disponíveis, nos bancos comerciais, 153 biliões de kwanzas(um dólar vale em Kz 833) para os investidores angolanos residentes na diáspora e não só, anunciou hoje, segunda-feira, o director do Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas da Presidência da República, Norberto Garcia.

Segundo Norberto Garcia, que falava à imprensa, à margem do I Encontro Nacional com a Comunidade Angolana Residente na Diáspora, além destes valores, estão também disponíveis 35 milhões de hectares de terras aráveis para os investidores.

“ Como Gabinete de Estudos, já se identificou o problema, agora, é chegado o momento de encontrarmos soluções para atrair os investidores nacionais, porque são eles a prioridade do Executivo”, disse.

Norberto Garcia referiu que “agora os investidores angolanos na diáspora nunca mais poderá apresentar dificuldades, porque a Associação Movimento Nacional Angola Real (MONAAR) está ai ajudar no processo de facilitação dos possíveis investidores”.

Por sua vez, o vice-presidente da Angola Real, Mateus Sebastião disse que o principal objectivo é buscar conhecimento, através da pesquisa científica, no sentido de desenvolver actividades de interesse comum, destinadas a contribuir para o bem-estar dos cidadãos.

Apontou que o programa de investigação científica, produzido pelo MONAAR, levou a constatar, de perto, que a política adoptada pelo Executivo no sector da economia tem alcançado progressos significativos, com a potencialização do empresariado nacional, privilegiando a produção nacional.

” Essa medida, impactou significativamente a economia do país, na medida em que houve diminuição da importação de determinados produtos e bens, que outrora estavam dependentes da importação, e pressionavam o estado a gastar muitas divisas das suas reservas líquidas internacionais”, disse.

Sob o lema: Angola no actual contexto político, económico e social, o encontro, que decorre até ao dia três do mês em curso, conta com a participação de 300 delegações angolanas residentes na diáspora. LIN/AC