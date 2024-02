Angola celebra Dia Nacional na Expo de Doha

Além da comissária-geral de Angola na Expo, Albina Assis, o acto, que contará com intervenções de Ana Paula de Carvalho, e de um representante qatari, será presenciado pelo secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, João Manuel Bartolomeu da Cunha, e o embaixador angolano no Qatar, António Coelho Ramos da Cruz, bem como outros altos funcionários do país.

Na sequência, serão realizados um seminário sobre a agricultura e o investimento privado, segunda-feira, e um evento denominado “Dia do café), na terça-feira.

Este sábado, a ministra do Ambiente, acompanhada de alguns membros da delegação angolana, visitou a Embaixada de Angola no Qatar, onde recebeu informações sobre o seu funcionamentos.

Pavilhão de Angola

Localizado logo à entrada do espaço da Expo, o pavilhão de Angola possui 200 metros quadrados.

Na mensagem de boas-vindas aos convidados, o Presidente da República, João Lourenço, refere que “A história da humanidade regista, ao longo dos tempos, desafios e oportunidades. Assim é também na actualidade. O nosso planeta continua a registar um rápido crescimento populacional, desafiando-nos para um crescimento económico mais robusto e inclusivo”.

Acrescenta que crescer de modo sustentado é um dos principais desafios da “nossa geração”.

Para o Chefe de Estado angolano, a Exposição Internacional de Horticultura – Expo 2023 Doha constitui uma excelente oportunidade para que se avalie o estado da arte e se perspective o futuro global na base do trinómio “agricultura moderna, tecnologia e inovação e sustentabilidade”.

Refere que Angola mantém firme o seu compromisso para com um crescimento económico sustentado, bem como com medidasde combate à desertificação e aos efeitos da seca na região sul do país.

“O tema do nosso pavilhão é ´Plantar para a Vida´, como mote para que continuemos a preparar a terra e a lançar as sementes de um futuro sustentável, para que as futuras gerações colham os seus frutos com confiança num mundo melhor”, conclui João Lourenço.

A Expo 2023 Doha foi aberta no dia 2 de Outubro de 2023 ano e termina a 28 de Março do corrente ano.IZ