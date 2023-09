Angola busca liderança do africano frente campeã

A Selecção Nacional de andebol cadete feminino defronta, terça-feira, às 16 horas, à similar do Egipto, na terceira e última jornada do Grupo B do Campeonato Africano da categoria, que decorre em Monastir, na Tunísia.

Na prova, que registou hoje (segunda-feira), a primeira pausa, as duas equipas são apontadas como principais candidatas ao título, a julgar pelo histórico em 19 edições já disputadas.

Em encontro de resultado imprevisível, Angola tentará contrapor e surpreender as campeãs egípcias, para isolar-se na liderança da série.

As contendoras estão na liderança, com seis pontos cada, e quem vencer terminará na frente, para os quartos de final. Na estreia, sábado, às angolanas venceram, por 37-15, a congénere de Marrocos, na segunda jornada novo triunfo avassalador sobre a República Democrática do Congo, 37-13.

Da parte das egípcias, na estreia, venceram a RDC, por falta de comparência, e despacharam a selecção de Marrocos, por 40-12.

Ainda para o mesmo grupo, abrem a jornada, as selecções da RDC e Marrocos, às 11h00. No Grupo A, compreende as partidas da Guiné – Argélia (14h00) e Nigéria – Tunísia (18h30).

A Selecção Nacional assinala à sétima presença no Campeonato Africano, com registo de três conquistas (2009, 2011 e 2013).