Andebol: Selecção feminina já completa para a semana da IHF

A Selecção Nacional sénior feminina de andebol está completa, com a integração das três últimas jogadoras ao ciclo de treinos enquadrados na semana da Federação Internacional da modalidade (IHF – sigla em inglês), de 1 a 7 de Abril.

Trata-se de Azenaide Carlos (Corona Brassov), Liliana Venâncio (Dunareia Braila), Magda Cazanga ( CS Minaur) todas provenientes do campeonato romeno, que começaram a treinar hoje (quarta-feira), sob orientação do técnico do espanhol Carlos Viver.

Contrariamente ao grupo que conquistou os Jogos Africanos no mês de Março em Accra (Ghana), a equipa técnica está a observar todas as atletas, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Paris’2024, de 26 de Julho a 11 de Agosto.

Ausentes da convocatória por lesão estão a guarda-redes Marta Alberto (Perto de Luanda) e a pivô Albertina Cassoma, do Rapid de Bucareste da Roménia.

Eis a eleitas:

(Guarda-redes)

Domingas Pangu e Eliane Paulo (1º de Agosto), Teresa Almeida (Petro)

(Laterais direita)

Juliana Machado (1º de Agosto, Vilma Nenganga (Petro de Luanda), Azenaide Carlos (Corona Brasov

(Laterais esquerda)

Marília Quizelete (Petro de Luanda), Stélvia Pascoal (Saint-Amandhb), Magda Cazanga (CS Minaur) e Isabel Guialo (1º de Agosto)

(Pontas direita)

Dolores Rosário e Márcia Manuel (1º de Agosto)

(Pontas esquerda)

Natália Bernardo e M’ Bongo Masseu (1º de Agosto)

(Pivôs)

Liliana Venâncio (Dunarea Braila) , Liliane Mário (1º de Agosto) e Estefânia Venâncio ( Petro de Luanda)

(Centrais)

Chelcia Gabriel (Petro de Luanda), Regina Lino e Dalva Peres (1º de Agosto) e Helena Paulo (Clube Targu Jiu)

