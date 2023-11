ANC acusa a Parceria para uma Transição Energética Justa de ser responsável pelos cortes de energia na África do Sul

Fikile Mbalula , secretário-geral do Congresso Nacional Africano, que governa a África do Sul, voltou a carga, reiterando a afirmação de que um pacto de financiamento para a transição climática de 8,8 mil milhões de dólares com parceiros internacionais é responsável pelos recorrentes cortes de energia no país.

Mbalula, falando quinta-feira num debate entre líderes de partidos políticos em Joanesburgo, disse que o encerramento das centrais a carvão é uma condição imposta pelos parceiros internacionais para que a África do Sul obtenha financiamento para investir em energias renováveis. Até agora, a parceria ainda não produziu resultados e o encerramento prematuro de centrais a carvão é responsável pelos apagões que prejudicaram a economia mais industrializada de África.

O programa “decapacitou-nos ao ponto em que hoje estamos a reduzir a carga”, disse ele, usando um termo local para cortes de energia programados. “Veja onde estamos agora. Estivemos na vanguarda do desmantelamento de algumas centrais a carvão.”

Os comentários, que ecoam os dos ministros da energia e da electricidade do país, podem complicar ainda mais o conturbado pacto entre a África do Sul e algumas das nações mais ricas do mundo, que visa ajudar o país a abandonar o carvão. O combustível fóssil mais sujo fornece mais de 80% da energia na África do Sul, o 14º maior produtor mundial de gases com efeito de estufa.

Embora inicialmente acordado na cimeira climática COP26 em 2021, fundos significativos da Parceria para uma Transição Energética Justa ainda não foram canalizados porque segundo os parceiros internacionais a África do Sul não produziu um plano detalhado sobre como gastaria o dinheiro.

A Parceria foi inicialmente acordada em novembro 2021 entre os governos da África do Sul, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América, juntamente com a União Europeia. A Parceria visa acelerar a descarbonização da economia da África do Sul, com foco no sistema eléctrico, para ajudá-la a atingir os objectivos ambiciosos estabelecidas nas suas metas actualizadas de emissões de Contribuição Nacionalmente Determinada.

Nos últimos anos, a África do Sul fechou apenas uma central eléctrica a carvão, Komati. Quando essa central foi encerrada no ano passado, apenas uma das suas nove unidades geradoras ainda estava operacional, o que significa que pouco mais de 100 megawatts foram retirados da rede. A Eskom Holdings SOC Ltd. , a concessionária estatal de energia, às vezes instituiu interrupções devido à escassez de fornecimento de até 6.000 megawatts.

A Comissão Presidencial do Clima disse num relatório sobre o encerramento de Komati que os comentários de Gwede Mantashe , ministro da energia e presidente do ANC, e Kgosientsho Ramokgopa , ministro da electricidade, de que Komati deveria ser reaberto deram falsas esperanças às comunidades locais. A Eskom disse que a fábrica atingiu o fim da sua vida operacional e não poderia permanecer aberta.

Komati também foi fechado com a ajuda de financiamento do Banco Mundial , e não da Parceria para uma Transição Energética Justa.