Alto representante da União Europeia se prepara para negociações tensas na China

A visita de três dias de Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia, que começa hoje quinta-feira, ocorre num momento em que a UE enfrenta uma tarefa delicada: reagir aos subsídios chineses que, segundo ela, prejudicam as empresas europeias, ao mesmo tempo que tenta evitar que a relação de 900 mil milhões de dólares imploda numa guerra comercial.

Os ataques mortais a Israel por parte do Hamas também deverão lançar uma longa sombra sobre as negociações. O Presidente Xi Jinping manteve-se até agora em silêncio sobre as centenas de mortes de civis, enquanto a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou o ataque como “terrorismo na sua forma mais desprezível”.

O fracasso de Pequim em condenar o Hamas coloca a China e a UE em lados opostos de um segundo grande conflito em outros tantos anos: o apoio de Xi à Rússia após a invasão da Ucrânia tem sido um espinho crescente no relacionamento, com um alto funcionário da UE alertando a China no mês passado que a sua posição de guerra está a prejudicar o seu potencial de investimento.

Borrell se reunirá com autoridades chinesas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi , durante a viagem, em conversações vistas como o passo final para preparar o caminho para von der Leyen visitar a China ainda este ano.

As tensões sobre o comércio deverão intensificar-se. A UE e os EUA deverão anunciar um acordo político provisório sobre o chamado Acordo Global de Aço e Alumínio numa cimeira em Washington em 20 de outubro. Esse pacto poderia introduzir novas tarifas destinadas ao excesso de produção de aço da China num momento frágil para a sua economia: a recuperação pós-pandemia do país decepcionou este ano, à medida que a potência asiática enfrenta ventos contrários devido à procura global deprimida e à turbulência no seu endividado mercado imobiliário.

É provável que Pequim veja quaisquer restrições ao aço como um “ataque à sua economia num momento em que já está sob pressão”, disse Noah Barkin , consultor sénior da prática do Grupo Rhodium na China. “Borrell terá de apresentar argumentos fortes para explicar por que estas medidas são necessárias num momento em que crescem as preocupações na Europa sobre uma possível retaliação chinesa”, acrescentou.

Pequim tem tentado estreitar os laços bilaterais enquanto corteja a UE como um contrapeso aos Estados Unidos, à medida que a maior economia do mundo aumenta as restrições ao comércio e a pressão política sobre a China.

A Comissão Europeia aumentou a pressão sobre os países membros para que deixem de utilizar equipamentos da Huawei Technologies Co. e da ZTE Corp. nas suas redes móveis mais avançadas. Também se comprometeu a “reduzir o risco” das cadeias de abastecimento sensíveis da China, numa linguagem espelhada pela administração Biden, e está agora a considerar restrições ao comércio em pelo menos duas indústrias-chave.

No mês passado, a UE enviou o seu principal negociador comercial, Valdis Dombrovskis, a Pequim, dias depois de ter anunciado uma investigação sobre os subsídios chineses aos veículos eléctricos. Bruxelas disse que a investigação era necessária para proteger empregos e cadeias de abastecimento nacionais.

Com Borrell a chegar à China directamente das conversações em Omã, o conflito no Médio Oriente provavelmente estará no centro das atenções. Isto prepara o terreno para uma série de reuniões potencialmente espinhosas que testarão até que ponto a segunda maior economia do mundo está disposta a ir para manter a Europa do seu lado.